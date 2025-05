Tregua a Gaza, media: “C’è l’intesa tra Israele e Hamas”. I punti dell'accordo sul piano Witkoff

Roma, 29 maggio 2025 – Si apre uno spiraglio per una nuova tregua a Gaza. Israele e Hamas avrebbero concordato il cessate il fuoco, secondo quanto riportato da Al Arabiya. Che rivela come Trump dovrebbe annunciare a breve l’accordo. Un’intesa su tregua e rilascio degli ostaggi che andrebbe nel solco dello schema proposto dall'inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff. E anche Benjamin Netanyahu, durante l'incontro con i familiari degli ostaggi, avrebbe confermato il suo ok al piano Usa.

Netanyahu pronto andare avanti sulla proposta di Witkoff

La proposta elaborata da Witkoff, secondo i media, prevede il rilascio di dieci ostaggi vivi e di 18 ostaggi morti in due fasi in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza. La proposta dell'inviato Usa non include la richiesta a Israele di porre fine ai combattimenti e di ritirarsi dalla Striscia, secondo i media. Un punto che pare aver deluso Hamas che in un primo momento non aveva risposto alla proposta dell’inviato Usa in Medio Oriente.