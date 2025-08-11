Tagli ai fondi per lo sviluppo globale, l’eurodeputato Bullmann: “Non c’è sicurezza senza cooperazione”

Roma, 11 agosto 2025 – Sessanta leader, oltre 200 delegazioni e 15.000 partecipanti hanno dato vita al ‘Compromesso di Siviglia’, una piattaforma per rilanciare gli investimenti verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ma tra tagli ai fondi, priorità alla sicurezza interna e sfide globali, l’Europa è davvero pronta a colmare il vuoto lasciato da Washington? Udo Bullmann, eurodeputato SPD e coordinatore del gruppo S&D in Commissione Sviluppo, non ha dubbi: senza cooperazione, non ci sarà sicurezza.

Quali sono stati i risultati principali della conferenza?

La conferenza si è svolta in un contesto complesso: lo smantellamento di USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale) da parte di Trump, i tagli alla cooperazione anche in Europa, e un Quadro Finanziario Pluriennale ancora incerto. Nonostante tutto, abbiamo ottenuto un documento finale condiviso, anche senza gli Stati Uniti, che riafferma l’impegno multilaterale. I temi centrali: riforma dell’architettura finanziaria globale, alleggerimento del debito, più investimenti per infrastrutture e aiuti umanitari nel Sud Globale. Positivo anche il coinvolgimento della società civile. Ma resta il dubbio: riusciremo davvero a trasformare le promesse in azioni concrete?

Secondo lei, quali sono oggi le sfide più urgenti per i paesi del Sud Globale?

I tagli umanitari stanno già causando morti. In Sudafrica, ad esempio, si vedono regressi nei trattamenti contro l’HIV. C’è poi un bisogno urgente di investimenti in istruzione, sanità e infrastrutture: molti paesi pagano più in interessi che per i servizi di base.

Lei ha recentemente parlato della necessità di un forte impegno europeo. Come giudica la decisione di Germania, Francia e Regno Unito di tagliare i fondi per la cooperazione per rafforzare la sicurezza interna?

Non darà i risultati sperati, perché viviamo in un mondo sempre più fragile e instabile. La sicurezza è un concetto più ampio: non si ottiene solo producendo armi. Capisco l’urgenza di investire in sicurezza, ma non possiamo sacrificare la cooperazione internazionale. Senza investimenti nei paesi partner, la fragilità globale aumenterà.

Questa scelta può compromettere la credibilità europea?

Nonostante i tagli, l’Europa resta il primo donatore globale. Germania e Francia hanno agenzie di cooperazione sempre più forti. Ma serve un nuovo approccio: le nostre azioni non devono sembrare strumenti di controllo, bensì vere partnership basate su sviluppo umano, formazione e lavoro dignitoso.

Qual è il ruolo dell’Italia in questo scenario? Può guidare l’agenda di cooperazione?

Finora il focus è sembrato legato al controllo migratorio. Si parla ora anche di investimenti e debito, ma la strategia non è ancora chiara. L’Italia può giocare un ruolo, ma condizionare il supporto a logiche restrittive mina la credibilità di un vero partenariato.

L’assenza degli Stati Uniti alla conferenza di Siviglia è un segnale forte. L’Europa è pronta a colmare quel vuoto di leadership nella cooperazione globale? E a quali partner dovrebbe guardare?

È la questione centrale. L’Europa ha davanti un’occasione storica, ma deve dimostrare coraggio. Se vogliamo contribuire a regole globali su ambiente, lavoro e mercati, il momento è ora. Alcuni attori ci attendono: Brasile, Sudafrica, India, Indonesia. Ma il dialogo va esteso a tutto il Sud Globale: America Latina, Africa e Asia. Serve una vera leadership fondata su partnership e valori condivisi.

Cosa pensa della tassa globale sui miliardari proposta dal Presidente del Brasile Lula e dal Primo Ministro spagnolo Sánchez?

Lula ha ragione, ma Trump è già al lavoro per ostacolarla. Il G7 ha fatto compromessi con lui, un errore grave. Trump vuole smantellare ogni regola multilaterale. Vedremo se il G20, con il vertice in Sudafrica, riuscirà a far avanzare questa proposta.

Quale visione del mondo prevarrà nei prossimi anni, e quale ruolo può o deve giocare l’Europa in questo scenario?

Dipenderà da come l’Europa gioca le sue carte. Può distinguersi puntando sullo sviluppo umano: creare lavoro dignitoso nei paesi partner, colmare il divario tra giovani e mercato del lavoro. E come potenza economica, rafforzare l’euro come valuta globale può aumentare la nostra influenza. Dobbiamo creare un mercato dei capitali europeo con asset sicuri: così rafforzeremo euro, credibilità e peso geopolitico.