Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio IrpefBotulino friarielliVertice AlaskaSinner CincinnatiAnticiclone e caldo
Acquista il giornale
EsteriSciame di meduse manda in tilt centrale nucleare: l’assurdo incidente in Francia
11 ago 2025
GIACOMO LIPPI
Esteri
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Esteri
  3. Sciame di meduse manda in tilt centrale nucleare: l’assurdo incidente in Francia

Sciame di meduse manda in tilt centrale nucleare: l’assurdo incidente in Francia

Interruzione temporanea di quattro dei sei reattori presenti nella struttura di Gravelines, l’impianto più grande di tutta la Francia

Uno sciame di meduse ha causato la chiusura improvvisa della centrale nucleare di Gravelines, nel nord della Francia

Uno sciame di meduse ha causato la chiusura improvvisa della centrale nucleare di Gravelines, nel nord della Francia

Gravelines (Francia), 11 agosto 2025 – Un assurdo incidente ha colpito la centrale nucleare di Gravelines, che consiste nell’impianto più grande di tutta la Francia situato nel nord del Paese. Stando a quanto riporta l’EDF, gestore statale della struttura che si trova sulla costa tra Calais e Dunkerque, uno sciame di meduse è entrato nei filtri a tamburo utili ad aspirare l’acqua di raffreddamento, provocando l’interruzione immediata dei reattori 2, 3 e 4

La vicenda 

La centrale nucleare di Gravelines è l’impianto più potente di Francia e uno dei più rilevanti a livello mondiale, con i suoi sei reattori da 910 MegaWatt ciascuno. E’ stato inoltre annunciato l’utilizzo di due nuovi reattori da 1.600 MegaWatt che saranno disponibili a partire dal 2040. Una struttura di notevoli dimensioni che è stata però costretta alla chiusura a causa della presenza di uno sciame di meduse all’interno dei filtri a tamburo, finalizzati al trattamento delle acque e che collegano i reattori alle stazioni di pompaggio dell’acqua. L’incidente, avvenuto domenica sera, ha interessato quattro dei sei reattori presenti nella struttura: il 2, il 3 e il 4 hanno immediatamente interrotto le proprie funzioni non appena lo sciame è entrato nei filtri, mentre il numero 6 è andato offline qualche minuto dopo. L’intera centrale è stata costretta ad interrompere momentaneamente del tutto le proprie consuete funzioni anche a causa della manutenzione programmata delle due unità non interessate dal problema.

Si tratta, tuttavia, di una situazione non del tutto imprevedibile, visto che sono ormai diverse le specie di meduse del Mare del Nord avvistate nel territorio durante il periodo estivo. L’EDF ha specificato che “non ci sono state ripercussioni sulla sicurezza degli ambienti, del personale o dell’ambiente” e che gli arresti automatici delle unità sono avvenuti “in conformità con i dispositivi di sicurezza e protezione del reattore”. Le meduse sono entrate nell’impianto di raffreddamento attraverso un ingresso che collega direttamente l’interno della struttura all’acqua del Mare del Nord

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Nucleare