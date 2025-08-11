Le ultime parole del giornalista Anas al-Sharif, ucciso dall’Idf: ho vissuto il dolore e ho raccontato la verità così com’è

Roma, 11 agosto 2025 – Fino all’ultimo ha raccontato nei suoi servizi e su X l’orrore della guerra, i corpi di innocenti straziati dalle bombe, il massacro di Gaza e il dolore senza più lacrime di chi perde, giorno dopo giorno, ogni cosa: la dignità, gli affetti, la vita stessa. Aveva visto morire attorno a sé troppe persone e lui stesso era diventato un bersaglio per Israele, che lo aveva minacciato ritenendolo un terrorista, per questo Anas al-Sharif, vittima di un attacco dell’Idf assieme ad altri 4 colleghi dell’emittente Al Jazeera, aveva scritto un testo postumo già ad aprile.

Il reporter di Al Jazeera Anas al-Sharif

Una lettera aperta alla sua gente, alle persone che amava e un appello a non dimenticare Gaza. Il luogo dove oggi l’uomo ha perso umanità, dove l’orrore è tornato a galla dagli abissi in cui era stato relegato e, pure mostrandolo al mondo, non ha mosso le coscienze e i cuori e alimentato l’indignazione di chi troppe volte ha gridato “Mai più”. E invece è successo e succede ancora.

Anas al-Sharif lo aveva previsto, aveva previsto tutto scrivendo il suo testamento morale, una sorta di atto d’accusa ai signori della guerra e chi di quella guerra è tacito spettatore.

“Questa è la mia volontà e il mio messaggio finale. Se queste parole vi giungono, sappiate che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce. Innanzitutto, la pace sia su di voi e la misericordia e le benedizioni di Allah. Allah sa che ho dedicato ogni sforzo e tutte le mie forze per essere un sostegno e una voce per il mio popolo, fin da quando ho aperto gli occhi alla vita nei vicoli e nelle strade del campo profughi di Jabalia. La mia speranza era che Allah prolungasse la mia vita così da poter tornare con la mia famiglia e i miei cari nella nostra città natale di Asqalan (Al-Majdal) occupata. Ma la volontà di Allah è venuta prima, e il Suo decreto è definitivo".

Quelle di Anas al-Sharif non sembrano le parole di un terrorista (come lo riteneva l’Idf) quanto piuttosto quelle di un giornalista che conosce bene il dovere di raccontare i fatti per come sono, perché i fatti sono come pietre, non sono opinabili ma solo verificabili. E sono esatti. Pochi giri di parole: bombe, morte, orrore, macerie, devastazione, silenzio di tomba e pianto che strazia i vivi. Non è vero che le guerre sono tutte uguali. Mai forse è stata combattuta una guerra senza onore come quella di Gaza, una guerra contro i più deboli e gli indifesi, una guerra di Golia-Israele che non conosce pietas e, da vittima qual è stata, diventa aguzzino più spietato del suo stesso carnefice come emerge dalle parole del giornalista ucciso. Una guerra sotto gli occhi del mondo che tace, balbetta, si indigna ma non agisce.

"Ho vissuto il dolore in ogni suo dettaglio – si legge ancora nella lunga lettera di Anas al-Sharif – ho assaporato la sofferenza e la perdita molte volte, eppure non ho mai esitato a trasmettere la verità così com'è, senza distorsioni o falsificazioni, affinché Allah possa testimoniare contro coloro che sono rimasti in silenzio, coloro che hanno accettato la nostra uccisione, coloro che ci hanno soffocato il respiro e i cui cuori sono rimasti insensibili ai resti sparsi dei nostri bambini e delle nostre donne, senza fare nulla per fermare il massacro che il nostro popolo ha affrontato per più di un anno e mezzo”.

“Vi affido la Palestina, il gioiello della corona del mondo musulmano, il cuore pulsante di ogni persona libera in questo mondo. Vi affido la sua gente, i suoi figli innocenti e ingiusti che non hanno mai avuto il tempo di sognare o di vivere in sicurezza e pace. I loro corpi puri sono stati schiacciati sotto migliaia di tonnellate di bombe e missili israeliani, fatti a pezzi e sparsi lungo i muri. Vi esorto a non lasciare che le catene vi riducano al silenzio, né che i confini vi limitino. Siate ponti verso la liberazione della terra e del suo popolo, finché il sole della dignità e della libertà non sorgerà sulla nostra patria rubata”.

“Vi affido affinché vi prendiate cura della mia famiglia. Vi affido la mia amata figlia Sham, la luce dei miei occhi, che non ho mai avuto la possibilità di veder crescere come avevo sognato. Vi affido il mio amato figlio Salah, che avrei voluto sostenere e accompagnare per tutta la vita finché non fosse diventato abbastanza forte da portare il mio fardello e continuare la missione. Vi affido la mia amata madre, le cui preghiere benedette mi hanno portato dove sono, le cui suppliche sono state la mia fortezza e la cui luce ha guidato il mio cammino. Prego che Allah le conceda la forza e la ricompensi per conto mio con la migliore delle ricompense. Vi affido anche la mia compagna di una vita, la mia amata moglie, Umm Salah (Bayan), dalla quale la guerra mi ha separato per lunghi giorni e mesi. Eppure è rimasta fedele al nostro legame, salda come il tronco di un ulivo che non si piega, paziente, fiduciosa in Allah, e ha portato la responsabilità in mia assenza con tutta la sua forza e fede”.

“Vi esorto a stargli accanto, a essere il loro sostegno dopo Allah Onnipotente. Se dovessi morire, morirei saldo nei miei principi. Testimonio davanti ad Allah di essere soddisfatto del Suo decreto, certo di incontrarLo e certo che ciò che è presso Allah è migliore ed eterno. O Allah, accettami tra i martiri, perdona i miei peccati passati e futuri e fai del mio sangue una luce che illumina il cammino della libertà per il mio popolo e la mia famiglia. Perdonami se ho mancato e prega per me con misericordia, perché ho mantenuto la mia promessa e non l'ho mai cambiata o tradita. Non dimenticate Gaza... E non dimenticatemi nelle vostre sincere preghiere per il perdono e l'accettazione".

firmato Anas Jamal Al-Sharif 06.04.2025