Roma, 15 novembre 2020 - L'Austria maglia nera a livello mondiale per la velocità di diffusione del Coronavirus si appresta a entrare in lockdown come a marzo e il cancelliere Sebastian Kurz annuncia uno screening di massa sulla popolazione.

Intanto dagli Usa, che oggi registrano oltre centomila nuovi casi per il 12° giorno consecutivo, arrivano buone notizie sul fronte vaccini: due potrebbero essere pronti e autorizzati entro dicembre. Ad auspicarlo, e considerarlo "probabile" è la virologia italiana Cristina Cassetti. vicedirettrice della divisione 'Microbiology and Infectious Disease' dell'Istituto per le malattie Infettive guidato da Anthony Fauci, di cui è stretta collaboratrice da anni. "I dati forniti dalla Pfizer sul 90% di efficacia generale del loro vaccino sono eccellenti - ha detto all'Ansa - ma dobbiamo rivederne i dettagli. Siamo anche in attesa a giorni dei dati del trial di fase 3 della Moderna» e si spera in risultati equivalenti". L'impatto del vaccino contro il Covid sarà significativo già in estate e si tornerà alla vita normale il prossimo inverno. Ne è convinto uno dei creatori del vaccino, il professor Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech che con Pfizer sta sviluppando il farmaco.

Austria

La popolazione austriaca sarà sottoposta a test di massa per contrastare la pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il cancelliere in un'intervista all'emittente 'Orf', spiegando che i test si dovranno eseguire verso la fine del nuovo blocco. Kurz ha dichiarato che lo screening di massa sarà effettuato "per poter garantire la riapertura delle scuole e le feste di Natale". Il lockdown entrerà in vigore martedì e verrà mantenuto fino al 6 dicembre. I negozi saranno chiusi, esclusi gli alimentari e le farmacie, ci sarà il coprifuoco e le scuole funzioneranno con la didattica a distanza. Si potrà uscire di casa solo per recarsi al lavoro, per fare la spesa o per andare a trovare familiari.

Germania

La Germania potrebbe prolungare le misure restrittive per altri quattro-cinque mesi. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, spiegando alla Bild che "i numeri dei contagi sono ancora troppo alti - molto più alti anche di due settimane fa". La Germania sta attuando all'inizio del mese un 'locdown soft', con la chiusura di bar, ristoranti, palestre e altre strutture ricreative ma con scuole e negozi ancora aperti.

Stati Uniti

Stando agli ultimi dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato 166.555 i nuovi positivi Covid, che portano a 10.903.890 il totale dall'inizio della pandemia. Nel Paese sono morte altre 1.266 persone, per complessivi 245.598 decessi.