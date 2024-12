Impeachment Corea del Sud, è caos: il partito di Yoon boicotta il voto. Il presidente: “Mi scuso per la legge marziale”

Seul, 7 dicembre 2024 – Prima del voto sull’impeachment, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yelo ha offerto le sue scuse per la legge marziale dichiarata martedì sera e poi ritirata a causa del voto contrario del Parlamento. “Non si ripeterà più”, ha detto Yoon in un messaggio tv alla nazione. “La dichiarazione di legge marziale è nata dalle mie urgenze come presidente”, ha spiegato il presidente, tornato in pubblico per la prima volta dal caos innescato martedì sera. “Tuttavia, nel farlo ho causato ansia e disagio al pubblico. Mi scuso sinceramente con i cittadini che sono rimasti molto angosciati”, ha aggiunto, escludendo che la vicenda possa ripetersi. Yoon, nel breve intervento, ha assicurato che “non si sottrarrà alla responsabilità legale e politica sulla dichiarazione di legge marziale”, ma non ha offerto le dimissioni, dicendo solo che avrebbe “affidato al partito le misure per stabilizzare la situazione politica, incluso il mio mandato”.

Il presidente coreano Yoon si inchina e chiede scusa alla nazione dopo aver proclamato la legge marziale

Si vota la mozione di impeachment

Intanto oggi in Parlamento si vota la mozione di impeachment presentata dalle opposizioni. Ma è caos. Dopo l’annuncio del People Power Party, al governo in Corea del Sud, di non sostenere la mozione contro il presidente Yoon Suk-yeol, i deputati del partito hanno abbandonato l'aula del Parlamento, decidendo di boicottare il voto, in base alle immagini della seduta trasmesse in streaming. La mossa mette a rischio il raggiungimento del quorum. Dei 108 parlamentari del PPP, 107 hanno lasciato l'aula e l'unico rimasto è Ahn Cheol-soo, un professore diventato politico che si è candidato alla presidenza nel 2012, 2017 e 2022. Ahn ha ripetutamente affermato di voler votare per l'impeachment se il presidente non si fosse dimesso volontariamente. Fuori dall'assemblea, durante un'imponente manifestazione di protesta, sono stati letti i nomi di ogni parlamentare del People Power Party: "Tornate dentro, unitevi al voto", ha gridato la folla. "Questo significa ignorare la volontà del popolo", ha detto il presidente del parlamento, "Questo è disprezzo per il popolo, disprezzo per l'assemblea nazionale. Come rappresentanti, non dovete farlo".

L’indagine su Yoon

La polizia, nel frattempo, ha iniziato a indagare su Yoon e su altri funzionari per insurrezione. Venerdì sera, almeno 15.000 manifestanti hanno sfidato il freddo per radunarsi nel distretto di Yeouido a Seul, dove si trova il Parlamento, per chiedere a gran voce le dimissioni. Alcuni hanno trascorso addirittura tutta la notte a dispetto delle temperature gelide, mentre i parlamentari dell'opposizione sono rimasti nell'edificio parlamentare per i timori di un colpo di coda di Yoon. Un sondaggio diffuso venerdì ha stimato il sostegno popolare al presidente al minimo storico del 13%.