Corea del Sud: proclamata la legge marziale

Roma, 3 dicembre 2024 – Yoon Suk Yeol, il presidente della Corea del Sud, ha dichiarato la legge marziale di emergenza, definendola una misura è necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste".

Nel discorso tramesso in diretta sulla televisione nazionale coreane, Yoon ha spiegato che la decisione nasce “per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato”. Il presidente ha dichiarato che non c’era altra scelta: “Si tratta di una misura inevitabile per assicurare la libertà e la sicurezza". Nella sua dichiarazione, il conservatore ha anche accusato l'opposizione del Paese di controllare il Parlamento – che ha definito “focolaio di criminali” –, di simpatizzare con la Corea del Nord e di paralizzare il governo con attività anti-statali.

Secondo l’agenzia di stampa coreana Yonhap, i media verranno sottoposti al controllo statale e saranno vietati scioperi e dimostrazioni. Inoltre, chi violerà la legge marziale potrà essere arrestato immediatamente, senza bisogno di un mandato.

Han Dong Hoon, leader del partito conservatore (di cui fa parte anche l’attuale presidente), ha dichiarato in un comunicato che “si opporrà alla dichiarazione di legge marziale insieme al popolo”. Il partito di opposizione liberale, avrebbe convocato una riunione d'emergenza dei suoi legislatori a seguito dell’annuncio.

A seguito del discorso presidenziale, il ministro della Difesa Kim Yong-hyun ha convocato una riunione dei principali alti ufficiali. In un breve comunicato, il Ministero ha dichiarato di aver ordinato a tutte le forze di essere in stato di massima allerta.

Intanto, le forze dell'ordine si sono scontrate con i manifestanti all'esterno dell'Assemblea nazionale di Seul e i militari che hanno bloccato il Parlamento dopo che il leader dell'opposizione ha giurato di sfidare l'ordine di legge marziale.

In caso di dichiarazione della legge marziale, il presidente deve notificare immediatamente la sua decizione all'Assemblea nazionale che, con il consenso della maggioranza dei suoi membri, può chiederne la revoca. Al momento, il partito del presidente Yoon Suk-yeol è in minoranza, quindi è possibile che il provvedimento venga bocciato.

La decisione è arrivata dopo che il Partito Democratico, all'opposizione, ha presentato una legge di bilancio ridimensionata alla commissione parlamentare e ha presentato mozioni di impeachment contro un revisore dei conti e il procuratore capo.

È la decima colta che nella storia della Corea del Sud viene preso questo provvedimento di emergenza. La legge marziale è una norma temporanea, prevista dall’Articolo 77 della Costituzione, emanata dalle autorità militari in un momento di emergenza. La sua applicazione può avere impatti legali, come la sospensione dei normali diritti civili e l'estensione della legge militare. La sua proclamazione è tra i poteri del presidente, che può ricorrervi in caso di guerra, di incidenti gravi o di altre emergenze nazionali.