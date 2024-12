Corea del Sud, chiesto impeachment contro Yoon. Sciopero generale fino alle dimissioni del presidente

Roma, 4 dicembre 2024 – Sei partiti della Corea del Sud, tra cui il principale partito di opposizione, il Partito Democratico, hanno depositato in Parlamento una mozione di impeachment contro il presidente Yoon Suk Yeol dopo l’imposizione, poi revocata ieri, della legge marziale nel paese. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa Yonhap. La mozione è stata depositata alle 14.40 ora locale (le 6.40 in Italia) e sarà presentata domani, ha riferito l'agenzia di stampa, aggiungendo che una votazione è prevista già entro la fine della settimana.

Il presidente della Corea del sud, Yoon Suk Yeol

La mozione depositata fa aumentare le pressioni su Yoon, tra le spinte a fare un passo indietro "volontario” e quelle per costringerlo a dimettersi, dopo la legge marziale di appena sei ore durante le quali i militari hanno accerchiato e sono entrati nel Parlamento prima del voto unanime di revoca del provvedimento d'urgenza da parte dei deputati. La legge marziale era stata imposta ieri per la prima volta in Corea del sud dal 1987.

Mettere sotto accusa Yoon richiede il sostegno di due terzi del Parlamento, 200 sui 300 deputati totali, e poi il supporto di almeno sei giudici della Corte costituzionale. La mozione dovrebbe essere messa ai voti già venerdì 6 dicembre, ha riferito il deputato del partito Democratico Kim Yong-min, ma è anche possibile uno slittamento al 7 dicembre

Intanto sarà sciopero generale a oltranza, fino alle dimissioni del presidente Yoon Suk Yeol: questa la linea adottata dalla Confederazione dei sindacati della Corea del sud (Kctu) all'indomani dello scontro sulla legge marziale. La richiesta delle organizzazioni dei lavoratori, riferisce il quotidiano Korea Herald, sono le dimissioni "immediate" di Yoon. Secondo la Confederazione, lo scontro sulla legge marziale è stata la conseguenza di una crisi politica "creata" unicamente dal presidente.