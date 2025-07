Il caccia franco-tedesco di nuova generazione Fcas divide ancora: prove di dialogo tra Macron e Merz

Roma, 23 luglio 2025 – I due leader si incontreranno per una cena di lavoro a Villa Borsig, una residenza ministeriale di inizio Novecento alla periferia di Berlino, una sede defilata scelta per dare un tono meno formale ad un incontro che nelle premesse appare molto teso e complicato. Il clima è molto meno favorevole rispetto a maggio, quando Merz si insediò alla cancelleria e si parlò con entusiasmo del rilancio del motore franco-tedesco dopo i rapporti complicati tra Macron e Scholz. Si trattava più di buone intenzioni che di contenuti concreti, ma secondo i sostenitori di Merz, già questo era un primo successo.

Tuttavia, Berlino e Parigi restano distanti sui principali dossier europei: dal commercio transatlantico al nuovo bilancio dell’Ue, dall’energia nucleare ai progetti di difesa congiunta come il Fcas, caccia europeo del futuro. E sebbene Scholz non sia più leader del governo e del partito di maggioranza relativa della coalizione di governo, la Spd continua a controllare ministeri chiave. È il caso del ministero dell’Ambiente guidato da Carsten Schneider, poco incline ad abbracciare la linea filonucleare francese, al contrario della Cdu di Merz.

Secondo una fonte dell’Eliseo, nel vertice di oggi “tutte le questioni europee saranno affrontate”. Tra queste spicca il tormentato progetto franco-tedesco del Future Combat Air System (Fcas), il caccia di nuova generazione, che continua a causare tensioni. Secondo alcune fonti, la Francia vorrebbe più leadership rispetto alla Germania, mentre Merz ha ammesso che ci sono ancora “divergenze sulla composizione del consorzio” che coinvolgono la ripartizione delle quote di lavoro e le responsabilità non ancora superate.

Anche sul commercio le divergenze non mancano. La Francia continua a esprimere riserve sull’accordo UE-Mercosur, che deve ancora essere ratificato. Merz sostiene che Macron si stia avvicinando alla posizione della Germania, più favorevole all’accordo, anche se la Commissione europea sta ancora cercando un compromesso. In vista dei dazi minacciati da Washington, Macron spinge per usare – almeno come minaccia – lo strumento europeo anti-coercizione, il cosiddetto “bazooka commerciale” che potrebbe limitare l’accesso dei servizi americani al mercato europeo. Merz, invece, insieme a Paesi come Irlanda e Italia maggiormente esposti sul lato delle esportazioni verso gli Usa, invita alla prudenza nelle trattative ancora in corso prima della scadenza dell’1 agosto fissata dal presidente Usa Donald Trump, che ha dichiarato di voler “eliminare il deficit commerciale”.

Anche sul Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue, Francia e Germania sono su posizioni opposte. Berlino respinge la proposta della Commissione di un bilancio da 2.000 miliardi di euro con nuove tasse, mentre Parigi chiede maggiore ambizione fiscale. I ministri della Difesa dei due Paesi si incontreranno giovedì. Ma il vero banco di prova sarà a fine agosto, quando i due governi torneranno a riunirsi per tentare di rilanciare concretamente la cooperazione nel settore della difesa.