Il doppio binario del Belgio e l’ira di Trappier: non può comprare F-35 e partecipare al piano dei caccia Fcas

Roma, 23 luglio 2025 – Parlando alla presentazione dei risultati trimestrali dell’azienda, Trappier ha sottolineato che l’impegno ad acquistare equipaggiamenti militari di produzione europea è il criterio essenziale per far parte del consorzio Fcas attualmente composto da Francia, Germania e Spagna. “Se il Belgio rinunciasse agli F-35, sarebbe il benvenuto. Se non lo fa, allora è come prenderci in giro”, ha affermato il numero uno dell’industria aeronautica francese.

Venerdì scorso, il governo belga ha dato il via libera alla partecipazione al programma Fcas, pur confermando l’intenzione di mantenere una flotta mista composta dagli F-35 americani – jet di quinta generazione – e dal futuro aereo europeo, la cui entrata in servizio è prevista non prima del 2040. Secondo Trappier, la richiesta di adesione piena del Belgio al Fcas non è coerente con le azioni del governo, come se Bruxelles volesse beneficiare dei posti di lavoro creati dal programma pur continuando a comprare dagli Stati Uniti.

Rispondendo alle recenti speculazioni sullo stato dei negoziati tra Parigi e Berlino, Trappier ha inoltre smentito che la Francia stia chiedendo l’80% delle quote dei lavori nell’ambito del progetto. “Non stiamo chiedendo l’80% del lavoro”, ha chiarito. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che di recente ha riconosciuto alcune divergenze con la Francia sul programma Fcas, incontrerà il presidente Emmanuel Macron oggi, mercoledì 23 luglio, a Berlino, mentre il giorno dopo avrà luogo un incontro tra i rispettivi ministri della Difesa.