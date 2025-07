Crisi umanitaria a Gaza. Misericordie d’Italia: “Tonnellate di aiuti bloccate da otto mesi”

Roma, 24 luglio 2025 – “Non possiamo restare indifferenti: 80 tonnellate di aiuti destinati alla popolazione di Gaza sono ferme da otto mesi a Cipro”. Domenico Giani, ambasciatore dell’Ordine di Malta a Cipro e presidente delle Misericordie d’Italia, denuncia lo stallo della missione umanitaria.

Giani, a che punto è la carovana di aiuti per Gaza?

“È bloccata da otto mesi a causa del conflitto. Abbiamo raccolto 80 tonnellate di aiuti che grazie al ministro della Difesa Guido Crosetto e al Comando operativo di vertice interforze, sono state inviate a Cipro. Aiuti frutto di donazioni di aziende, tra le quali Unicoop Firenze e di cittadini”.

Crisi umanitaria a Gaza

Come raggiungeranno Gaza?

“Attraverso il Corridor for Gaza, nato come risposta all’emergenza umanitaria, cui partecipano Cipro, Israele, Stati Uniti, Emirati Arabi, Europa e Nazioni Unite.

Come sbloccare la situazione anche mediante il suo ruolo diplomatico?

“Siamo costantemente in contatto, con incontri a livello tecnico con il tavolo di crisi cipriota per Gaza con cui intercorrono ottime relazioni e c’è grande apprezzamento per il ruolo che le Misericordie e l’Italia hanno svolto. Chiediamo che i beni raggiungano quanto prima la popolazione civile”.

Qual è la rotta per far arrivare il cibo?

“Dall’Italia attraverso il ponte aereo e la nave messi a disposizione dal ministero della Difesa, gli aiuti sono arrivati nel porto cipriota di Limassol e di qui via nave raggiungeranno il porto di Ashdod in Israele. Poi con l’ong Anera verranno consegnati alla gente”.

Domenico Giani, ambasciatore dell’Ordine di Malta a Cipro e presidente delle Misericordie d’Italia

Che garanzie avete sulla partenza, visto il ritardo?

“Le Misericordie sono la voce di chi non ha voce. Abbiamo denunciato questo inaccettabile ritardo, pur comprendendo che non c’è responsabilità da parte delle organizzazioni interessate alla missione insieme al governo di Cipro. Siamo vicini al dolore delle madri e dei bambini, al loro futuro rubato, come ha detto papa Leone XIV”.

Per chi come lei è stato in un ruolo chiave nel Vaticano come ha vissuto l’attacco alla parrocchia di Gaza?

“Con dolore, perché la chiesa, come gli altri luoghi di culto rappresenta la pace e la preghiera. La chiesa bombardata si ricostruisce, ma dobbiamo ricostruire il cuore della gente”.

Quanto è importante la vostra presenza a Betlemme?

“È un piccolo seme e una presenza in un luogo sacro per la nostra fede che a Betlemme e in Israele vuole essere testimonianza”.

La aiuta la sua precedente esperienza di comandante della Gendarmeria Vaticana?

“I tanti anni trascorsi al servizio della Santa Sede e le relazioni costruite a livello planetario mi permettono di interagire costantemente con le varie autorità delle nazioni dove operiamo”.