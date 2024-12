Corea del Sud, il presidente Yoon perde il sostegno del suo partito: “Voleva arrestare i politici”

Seul, 6 dicembre 2024 – Si aggrava la crisi politica che sta colpendo da diversi giorni la Corea del Sud, a seguito della decisione del presidente Yoon Suk Yeol di dichiarare la legge marziale; scelta poi ritirata nell’arco di poche ore per via di un voto contrario del parlamento. Ad aggiungersi alla lista di coloro che chiedono un passo indietro del capo di Stato si aggiunge il suo stesso gruppo, il Partito del potere del popolo.

Per il leader Han Dong-hoon, Yoon deve essere subito sospeso dalla carica di presidente in quanto costituisce “un grave pericolo per i cittadini”. Le sue parole lasciano intendere che anche il Ppp sia pronto a sostenere un eventuale impeachment in parlamento. “C'è la possibilità che il presidente possa di nuovo intraprendere un'azione radicale”, ha aggiunto Han, che ha sottolineato l’iniziale volontà di Yoon di arrestare molti politici importanti durante lo stato d’emergenza.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol (Ansa)

A seguito di una riunione d’emergenza del Ppp, Han ha criticato la mancata condanna, da parte del presidente, “contro i funzionari militari che erano intervenuti illegalmente”. Oltretutto, Yoon “non riconosce che questa legge marziale illegale sia sbagliata”. Si è invece scusato diverse volte il ministro della Difesa ad interim Kim Seon Ho, che ha sottolineato che “le voci che circolavano questa mattina sui segnali di un'altra dichiarazione di legge marziale non sono vere: il ministero e l'esercito non obbedirebbero ad alcun nuovo ordine di esecuzione della legge marziale”.

Nel pomeriggio coreano – la mattina in Italia – Yoon dovrebbe incontrare i vertici del Ppp presso la sua residenza. Si presuppone che questi ultimi facciano pressioni affinché si dimetta, con la concreta possibilità di sostenere altrimenti il voto sull’impeachment, previsto per domani in parlamento. Un vero e proprio dietrofront rispetto alle primissime intenzioni del Ppp: a seguito di una riunione due giorni fa, i parlamentari del gruppo avevano deciso di continuare a sostenere Yoon. Le cose sembrano però cambiate e il destino del presidente segnato.