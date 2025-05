Gaza, Netanyahu: “Nessuna tregua dopo il previsto rilascio degli ostaggi”

Gerusalemme, 12 maggio 2025 - Il rilascio di un ostaggio israeliano-americano annunciato da Hamas non porterà a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, né al rilascio dei detenuti palestinesi: lo ha detto oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In una dichiarazione del suo ufficio, Netanyahu - al contrario - ha ribadito che i negoziati per un possibile accordo che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza saranno condotti "sotto il fuoco nemico" e che il suo Paese sta preparando "un'intensificazione dei combattimenti".

