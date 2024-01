Alaska Airlines, esplode in volo un portellone di un Boeing 737 Max 9: paura per 174 passeggeri ma nessuna vittima

Roma, 6 gennaio 2024 – Paura per le 180 persone a bordo di un Boeing 737 Max 9 dell’Alaska Airlines dove, poco dopo il decollo, si è esploso un portellone causando il distacco di una parte della parete della carlinga, depressurizzando la cabina e obbligando i piloti a un atterraggio d’emergenza. L’incidente è avvenuto sul volo 1282 dell’Alaska Airlines partito da Portland, in Oregon, alle 16.52 di venerdì (l’1.52 di sabato in Italia) diretto a Ontario, in California, con 174 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio ma, 6 minuti dopo il decollo quando l’aereo aveva raggiunto quasi i 5.000 metri di quota, si è verificato il distacco di uno dei portelloni posteriori, sul lato sinistro del velivolo. Il Boeing è rientrato allo scalo di Portland dove è atterrato alle 17.26 ore locali: oltre al grande spavento, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito gravemente. La Federal Aviation Administration ha aperto un'inchiesta sull’incidente.

Fermati tutti i Boeing 737 Max dell’Alaska Airlines

Dopo l’incidente di Portland la compagnia aerea americana Alaska Airlines ha fermato tutti i suoi 65 aerei Boeing 737 Max 9. “A seguito di quanto accaduto sul volo 1282 abbiamo deciso come misura precauzionale di tenere a terra la nostra flotta di aerei 65 Boeing 737-9 - ha dichiarato il Ceo di Alaska Airlines, Ben Minicucci – Ogni velivolo verrà riportato in servizio solo dopo che saranno completate tutte le nostre ispezioni di sicurezza e manutenzione”, ha aggiunto Minicucci, spiegando che i controlli dureranno alcuni giorni. Tutti i Boeing 737 Max erano rimasto a terra nel marzo 2019 per un anno e mezzo dopo che due esemplari si erano schiantati in circostanze simili, uccidendo le persone a bordo, come nel caso di un volo dell’Ethiopian Airlines precipitato a terra subito dopo il decollo. Per volare di nuovo, ogni aereo 737 Max subì modifiche significative.

Flight 1282 and our next steps with the Boeing MAX-9: https://t.co/LFxJvQYNcA pic.twitter.com/oemRokr1tz — Alaska Airlines (@AlaskaAir) January 6, 2024

L’incidente di Portland

L'equipaggio del volo 1282 ha riferito di aver risposto a un allarme che segnalava un problema di pressurizzazione in cabina liberando le mascherine d'ossigeno per i passeggeri. Foto pubblicate su X dall'authority per l'aeronautica civile Usa, la Federal Aviation Administration (Faa) mostrano che uno dei finestrini mancava dopo essere volato via. Kyle Rinker, uno dei passeggeri del volo ha detto che poco dopo il decollo da Portland il finestrino è stato risucchiato fuori con un 'pop'. “Ma è stato tutto improvviso e non ci siano accorti di quanto era accaduto finché non sono venute giù le mascherine”, ha raccontato Riker.