I segreti di Alabuga: Mosca svela la super fabbrica di droni: ci lavorano in migliaia (anche ragazzini)

Roma, 26 luglio 2025 - Mosca presenta al mondo il sito di Alabuga, cuore pulsante della produzione di droni d’attacco Shahed, di progettazione iraniana. Una dimostrazione di forza che si inserisce nell’escalation del conflitto in Ucraina e che rivela la potenza dell’arsenale russo.

Alabuga: capitale dei droni kamikaze

"Non hai il diritto di avere paura”, replica Shagivaleevn quando l’intervistatore gli fa notare che avrebbe potuto trovarsi di fronte a qualche domanda scomoda. Cita, dice un eroe sovietico della Seconda Guerra Mondiale. E di paura, effettivamente, non ne ha nemmeno l’ombra. Timur Shagivaleevn è in piedi, nel cuore pulsante della fabbrica, il suo gioiello da miliardi di euro, perfettamente consapevole di essere al comando della principale fabbrica di droni della Federazione. Qui non c’è spazio per timori inutili. Del resto, le immagini satellitari parlano chiaro: il complesso produttivo è estremamente avanzato, e in continua espansione.

Fermo immagine dal documentario mandato in onda dalla tv russa

Tra la fine del 2024 e metà luglio di quest’anno, pare che siano state implementati almeno otto nuove strutture tipo magazzino ad Alabuga, sorte accanto agli edifici già noti come siti di produzione dei droni Shahed. E un’indagine della Cnn ha rivelato la costruzione di almeno 104 edifici nuovi, forse utilizzati come dormitori dei lavoratori. Inoltre, Il team di Albright presso l'Isis, think tank statunitense, ha stimato che, una volta completate, le strutture potranno ospitare fino a 40.000 lavoratori. Un numero che comporterebbe ‘un aumento piuttosto sostanziale nella produzione di droni’. Mosca, cogliendo l’occasione, ne ha fatto una vetrina, trasformando l’impianto in una dimostrazione di forza, in pieno stile russo e la fabbrica è ormai il nuovo fiore all’occhiello dell’industria bellica del paese. Il programma indica che Alabuga, che da quasi tre anni produce droni Shahed basati su un progetto iraniano, ha ormai completato il passaggio da una semplice licenza iraniana a una produzione completamente autonoma e localizzata. La produzione dei droni Shahed è iniziata nel 2023 e ha conosciuto una crescita rapida negli ultimi tempi. Recentemente, alla linea di produzione si sono aggiunte versioni più economiche, chiamate ‘Gerbera’. Questi modelli sono pensati per fungere da esche, confondendo i sistemi di difesa nemici e proteggendo così i droni più avanzati e costosi durante le missioni. Un’espansione talmente frettolosa che, secondo gli esperti, potrebbe essere la manifestazione del desiderio di Mosca di inserirsi nel mercato mondiale e abbandonare l’esclusivo uso interno. David Albright, ex ispettore delle Nazioni Unite per le armi, ha detto alla Cnn che la decisione di Mosca di sollevare il coperchio sulla fabbrica mostra chiaramente come ‘le autorità russe si sentano più sicure della loro capacità di produrre droni’.

Minorenni reclutati nella produzione

Dal 23 febbraio 2024 Timur Shagivaleevn figura nelle liste dell’Ufficio del Tesoro Usa dei ‘Specially Designated Nationals’. E’ destinatario di sanzioni che dovute anche al suo ruolo di sfruttamento di studenti minorenni nell’assemblaggio dei droni di Alabuga. E il Ceo non sembra abbia intenzione di nascondersi dietro qualche frase di circostanza. Durante l’intervista, infatti, parla esplicitamente di ‘ragazzi e ragazze’ impiegati nel sito, confermando implicitamente i sospetti di sfruttamento minorile. La struttura pare incoraggiare la partecipazione alla produzione fin dalla fine della terza media. E ora ci sono prove che Alabuga stia coinvolgendo questi, e forse altri, studenti non solo nell’assemblaggio, ma anche nella costruzione vera e propria. Il 4 luglio ha ufficialmente aperto i battenti un campo estivo chiamato ‘Alabuga Build’, all’interno del sito produttivo, come confermato da un post sull’account VKontakte (Vk, l’equivalente russo di Facebook). Le tende destinate agli alloggi degli studenti, assenti dalle immagini satellitari del 9 giugno, risultano invece chiaramente visibili dal 12 luglio. La Cnn ha quindi contato oltre 100 tende verde kaki, identiche a quelle mostrate nei post di Vk ‘Alabuga Build’, accampate accanto ai magazzini dedicati alla produzione dei droni.

Il campo è organizzato dalle ‘Brigate studentesche russe’, che si definiscono la più grande organizzazione giovanile del Paese. Secondo il Ministero dell’Istruzione del Tatarstan, regione che ospita Alabuga, hanno già arruolato circa 2.500 studenti per la costruzione di un complesso residenziale chiamato ‘Parco Mediterraneo’. In uno dei video pubblicati sulla pagina Vk del campo, un giovane in giacca kaki fa un tour ironico della propria tenda, cercando di trasformare la precarietà in virtù. ‘Qui abbiamo una TV al plasma a schermo piatto’, dice, indicando un mobiletto bianco fuori da una tenda verde scuro con il numero ‘65’. ‘CD, DVD, console’, continua, mentre raccoglie pezzi di legna da ardere.