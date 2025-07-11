Schnabel (Bce), l'asticella per un taglio dei tassi è molto alta

La componente del comitato esecutivo della Bce, Isabel Schnabel, frena su nuovi tagli dei tassi. Francoforte si trova "in una buona posizione", con l'inflazione "proiettata" verso il 2% e le aspettative di inflazione "ben ancorate", si legge in un'intervista pubblicata sul sito della Bce. "Alla luce di ciò, anche i nostri tassi sono in una buona posizione e l'asticella per un altro taglio è molto alta". Secondo Schnabel un intervento "sarebbe giustificato solo se vedessimo segnali di una deviazione significativa dell'inflazione dal nostro obiettivo di medio termine. E al momento, non vedo segnali in tal senso".