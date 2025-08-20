Baunov, l’analista russo dissidente: “Putin vuole la capitolazione di Kiev”

Roma, 20 agosto 2025 – Perché la Russia di Putin all’improvviso potrebbe firmare la pace con l’Ucraina? Aleksander Baunov, ricercatore russo del Carnegie Eurasia Center di Berlino oltre che professore a contratto all’European University Institute di Firenze e autore del libro “La fine del regime” edito da Silvio Berlusconi Editore, ha le idee chiare: “Il primo motivo che la spinge è che le risorse della Russia non sono infinite. A partire dalle risorse umane”.

I costi sono eccessivi anche per Mosca?

“È la prima guerra in cui la Russia paga i suoi soldati, neppure lo zar lo faceva. Il complesso militare industriale è cresciuto, ma i soldati non sono prodotti in fabbrica. E la loro età media è tra i 40 e i 45 anni”.

Il Presidente russo Vladimir Putin

L’altro motivo?

“Gli ucraini sono riusciti a fare sentire la guerra ai cittadini russi. Un anno fa l’invasione del Kursk, la prima invasione dopo la Guerra Mondiale, non ha toccato troppo i cittadini di Mosca, di San Pietroburgo o della Siberia. Ma gli attacchi con i droni sulle infrastrutture e le raffinerie nel cuore della Russia e ai quartieri residenziali hanno avuto effetto. In alcune regioni i governatori hanno smantellato le infrastrutture digitali wifi usate dai droni ucraini e questo ha creato problemi alle imprese e alle persone”.

Poi c’è l’effetto Trump?

“Su Trump l’élite russa si divide in tre gruppi: gli scettici che non considerano influente chi sia il presidente americano nel definire il conflitto con l’Occidente: gli entusiasti, come Dugin, convinti che ora Russia e America condividono gli stessi valori e insieme potranno trasformare il mondo; i pragmatici che vedono in Trump la chance per tornare alla normalità e uscire da questa impasse. Questi ultimi pensano che Trump, convincendo Putin a mettere fine al conflitto, sia un’opportunità per ristabilire lo status internazionale del Paese”.

Ma che cosa vuole la Russia a questo punto? Lavrov dice che chiede solo la sicurezza.

“Lavrov è lo stesso che 4 mesi dopo l’inizio della guerra diceva che la Russia non aveva invaso l’Ucraina. Come possiamo credergli? Non si possono prendere sul serio le sue parole”.

E quindi?

“La Russia cambia sempre le sue pretese, non esistono certezze assolute. Ora Putin vuole ottenere qualcosa che lo decreti vincitore strategico nella guerra all’Ucraina e nel confronto con l’Occidente. Nel primo caso si tratta di ottenere la legittimazione sia internazionale sia dell’Ucraina dei territori occupati”.

Anche da parte di Kiev?

“A Putin non basta il possesso de facto delle terre occupate. Per lui è importante che l’Occidente e Kiev riconoscano che almeno la Crimea fa parte del territorio russo. All’inizio chiedeva la stessa cosa anche per altre quattro regioni, oggi troviamo domande meno massimaliste”.

Trump gli ha fatto cambiare idea?

“Intanto Putin ha ottenuto una vittoria strategica. Il giorno dopo il summit in Alaska ha bombardato l’Ucraina. Pensavo che Trump dicesse qualcosa e invece no”.

L’Europa si può fidare o deve essere pronta a difendersi?

“Le firme di Putin non garantiscono la pace all’Europa. Ha violato altre volte la sua firma. Serve un potere di deterrenza collettiva autorevole e convincente. Sarebbe uno sbaglio fare un accordo e poi vivere rilassati”.

Mosca resta non affidabile?

“Attorno a Putin ci sono consiglieri che pensano che se firmerà qualcosa in questa fase potrebbe poi esserci un’altra fase in cui la Russia può vincere sul campo. In alcuni circoli politici è diffusa l’idea che la Russia debba raggiungere i suoi obiettivi con la forza perché nelle trattative e nella guerra dell’informazione perde. Ritengono che la reputazione internazionale non sia importante quanto raggiungere gli obiettivi”.

Potrebbe prendere il sopravvento questa parte?

“Non sappiamo quale direzione prenderà il regime con Putin o dopo di lui. Ha cambiato tante volte idea. Vent’anni fa non potevamo immaginare la situazione attuale. Una firma non basta per convincere l’establishment russo che si debba rimanere pacifici con l’Europa”.

I tempi a questo punto per arrivare alla pace?

“La strategia di Trump si basa sulla velocità che lascia le parti sempre sorprese. Pochi mesi fa non avremmo potuto nemmeno immaginare il summit in Alaska e neppure che Putin accettasse un incontro con Zelensky. Sosteneva che servisse un cambio di regime a Kiev, la TV russa diceva le peggio cose del presidente ucraino. Ora è cambiato”.

Sempre per Trump?

“Trump ha fatto due grandi concessioni a Putin: ha tolto la precondizione del cessate il fuoco, dandogli la possibilità di negoziare usando la pressione militare. E ha accettato di arrivare a un accordo sostantivo che non tocca solo l’Ucraina ma coinvolge il complesso delle relazioni tra Russia e Occidente. L’Ucraina è un ostaggio dei rapporti più generali tra Mosca e l’Occidente. Per questo Putin ha accettato ora di abbandonare alcune richieste più massimaliste”.

Con quali intenzioni Putin vedrà Zelenzky quindi?

“Per Putin quest’incontro deve essere la firma di una sorta di capitolazione dell’Ucraina. Il Cremlino e Lavrov proporranno passaggi intermedi prima di questo incontro, non hanno fretta, mentre invece Trump non vuole aspettare. Capiremo nelle prossime due o tre settimane se veramente si vuole raggiungere la pace o se Putin preferirà la forza alla legittimità internazionale”. La Svizzera garantirà a Putin l’immunità se il bilaterale si svolgerà a Ginevra. È una vittoria?

“No, non esageriamo. Ginevra è sede di istituzioni dell’Onu e anche in passato ha concesso l’immunità a leader di paesi ritenuti criminali. Ricordate Gheddafi?”.