Israele news, Katz approva il piano di occupazione di Gaza: “Carri di Gideon B”. Richiamati 60 mila riservisti. Tre brigate già in azione

08:13

Israele, pronte cinque divisioni per Gaza. Tre brigate già in azione

Il quotidiano "The Times of Israel", citando le Idf, ha fatto il punto sulle forze che saranno messe in campo nell'offensiva su Gaza City. Di base sono state mobilitate cinque divisioni delle Forze di difesa israeliane (Idf), composte da decine di migliaia di militari. Secondo il giornale le fasi preparatorie dell'operazione, denominata "Carri di Gideone B", sono già iniziate con un'offensiva in corso alla periferia di Gaza City. La Brigata di fanteria Nahal e la settima Brigata corazzata stanno operando nel quartiere di Zeitoun, mentre la Brigata di fanteria Givati ha avviato una nuova offensiva nella zona di Kafr Jabalia, nel nord della città. L'offensiva su Gaza City sarà condotta in più fasi, a partire da un ordine di evacuazione per i civili presenti nell'area. Le Idf dovrebbero poi circondare la città prima di avanzare più in profondità e raggiungere anche le zone che in precedenza "non erano state completamente liberate dalle infrastrutture"del movimento islamista palestinese Hamas.

