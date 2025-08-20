Israele news, Katz approva il piano di occupazione di Gaza: “Carri di Gideon B”. Richiamati 60 mila riservisti. Tre brigate già in azione

Roma, 20 agosto 2025 - Israele procede nella preparazione dell'occupazione militare di Gaza, nonostante gli appelli giunti da più parti a non farlo. Oggi il ministro della Difesa, Yisrael Katz, ha approvato il piano di attacco dell'Idf sottopostogli dal capo di stato maggiore, Eyal Zamir. L'offensiva si chiamerà "I carri di Gideon B", e fa seguito alla precedente operazione con lo stesso nome con cui l'Idf ha preso il controllo di oltre il 75% della Striscia di Gaza. Ok anche ai preparativi umanitari per accogliere i residenti palestinesi che saranno evacuati da Gaza City, circa un milione, verso sud quando inizierà l'attacco. In vista dell'imponente operazione, sconsigliata anche da molti esperti militari, alcuni anche israeliani, Katz ha dato il via libera alla chiamata alle armi di circa 60.000 riservisti.
Live
Benjamin Netanyahu "è un eroe di guerra, perché lavoriamo insieme. È un eroe di guerra. Credo di esserlo anch'io. A nessuno importa, ma lo sono anch'io. Voglio dire, ho mandato quegli aerei, ha detto ieri sera il presidente statunitense Donald Trump in un'intervista al programma radiofonico The Mark Levin Show.
Il quotidiano "The Times of Israel", citando le Idf, ha fatto il punto sulle forze che saranno messe in campo nell'offensiva su Gaza City. Di base sono state mobilitate cinque divisioni delle Forze di difesa israeliane (Idf), composte da decine di migliaia di militari. Secondo il giornale le fasi preparatorie dell'operazione, denominata "Carri di Gideone B", sono già iniziate con un'offensiva in corso alla periferia di Gaza City. La Brigata di fanteria Nahal e la settima Brigata corazzata stanno operando nel quartiere di Zeitoun, mentre la Brigata di fanteria Givati ha avviato una nuova offensiva nella zona di Kafr Jabalia, nel nord della città. L'offensiva su Gaza City sarà condotta in più fasi, a partire da un ordine di evacuazione per i civili presenti nell'area. Le Idf dovrebbero poi circondare la città prima di avanzare più in profondità e raggiungere anche le zone che in precedenza "non erano state completamente liberate dalle infrastrutture"del movimento islamista palestinese Hamas.
Amir Nasirzadeh, ministro della Difesa iraniano, ha dichiarato mercoledì che l'Iran ha prodotto nuovi missili più potenti dei precedenti e che potrebbero essere utilizzati in qualsiasi nuovo attacco da parte di Israele. "Teheran conosce i punti deboli del nemico e la sua prossima risposta a qualsiasi aggressione sarà letale, sorprendente e al di là di ogni calcolo", ha affermato in tv Nasirzadeh riferendosi alla guerra di 12 giorni dell'Iran con Israele a giugno.
L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso mercoledì scorso, nella Striscia di Gaza, un comandante del braccio armato di Hamas, responsabile dell'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. "Eliminato" Muhammad Naif Abu Shamala, "un comandante dell'unità Nukhba di Hamas" ritenuta responsabile della strage del 7 ottobre. Abu Shamala è accusato dai militari israeliani di aver "promosso" da quel 7 ottobre "vari attacchi terroristici contro le Idf e Israele".
Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi chiede un incontro urgente con il ministro della Difesa, Israel Katz, e il capo di Stato Maggiore delle Idf, Eyal Zamir, a seguito della notizia sui preparativi all'invasione della Striscia di Gaza, riferisce il giornale israeliano Haaretz. Il Forum chiede garanzie che l'offensiva 'Carri di Gedeone II' a Gaza City non abbia conseguenze per gli ostaggi trattenuti nell'enclave palestinese.