Futuro di Mediobanca, Delfin sta con Mps. Milleri scommette sul successo di Siena: può salire al 19,9%

Milano – Mediobanca balla da sola o inserita nel superpolo che progetta Mps, quale strada imboccare si decide giovedì. L'ad Alberto Nagel aveva progettato di diventare il “campione” del wealth management sposandola con Banca Generali, ha giocato tutte le sue carte e ora rimette il futuro della banca nelle mani dei soci. L'ops su Banca Generali sembra destinata a un naufragio, l'affluenza dovrebbe attestarsi tra il 73 e il 75% e il fronte del no avrebbe coagulato circa il 40% del capitale.

Alberto Nagel, ad di Mediobanca

L'offerta di Mps invece prosegue a gonfie vele con adesioni già al 19,417% (invariate rispetto alla seduta precedente). Delfin ha consegnato il suo pacchetto di azioni, pari al 19,8% del capitale, una mossa che ha un sapore di schieramento strategico e di scommessa sul futuro più che di mercato, visto che il prezzo dell'offerta Mps è ancora a sconto, del 2,53% (con una differenza di capitalizzazione di 441,7 milioni). Qualunque sarà il suo voto giovedì, Francesco Milleri presidente della finanziaria della famiglia Del Vecchio ha già fatto capire con chi è schierato. E così sarà per ogni eventuale astensione al voto di giovedì, equivarrà al no di Caltagirone (9,9%).

La fotografia si completa con le casse di previdenza, che dovrebbero contare per circa il 5,5% e con loro potrebbe essere raggiunta la soglia minima per il successo dell’offerta, fissata al 35%. Resta da scoprire come si posizioneranno Edizione della famiglia Benetton, con il 2,2%, e se Unicredit, che aveva l’1,9% ma per conto clienti, si presenterà all’assise di Piazzetta Cuccia.

I soci voteranno attraverso il rappresentante designato, se autorizzare il cda (che sotto ‘passivity rule’ è limitato nei suoi poteri) a lanciare l’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata il 28 aprile, utilizzando le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell’Offerta. Una bocciatura non provocherà nessuno scossone e l’ad Nagel proseguirà nell’esecuzione del suo piano secondo una gestione ordinaria.