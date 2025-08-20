Lungo il confine della paura. Helsinki e il vicino russo: "Noi, i prossimi nel mirino"

di Marta OttavianiHELSINKI (Finlandia)A Imatra, Finlandia, a meno di cinque chilometri dal confine con la Russia, si considerano ormai una vera e propria ‘frontiera della Nato’. Qui, come altrove, perché è solo un punto sulla lunghissima linea di divisione fra i due Paesi. Sul lago Saimaa, poco distante, ci sono gli alberghi di lusso per il turismo più facoltoso, ma da quando il passaggio fra i due Paesi è stato chiuso, dopo l’inizio della guerra con l’Ucraina, da queste parti manca tutto l’indotto relativo al transito commerciale. "Siamo abituati a turisti provenienti da tutto il mondo, punteremo sui visitatori attirati dalle bellezze naturali" spiega Nina, che lavora in uno dei pochi pub rimasti aperti. La linea dell’inquietudine corre qui, fra i boschi, i laghi e la natura selvaggia, lontano dalle architetture storiche, dalla vivacità e dall’efficienza della gradevole capitale Helsinki: un tratto degli oltre 1300 km di confine con l’ingombrante vicino, da sempre percepito, da queste parti, come prevaricatore: la Russia. La Finlandia ha dovuto difendere la sua sovranità metro per metro più volte, prima dal 1918 al 1920 e successivamente con la guerra d’Inverno, combattuta fra il 1939 e il 1940, con la quale Stalin si prese il 10 per cento del territorio nazionale, ossia parte della regione della Carelia, e soprattutto l’accesso al mare a nord. Impossibile non guardare a questa nazione come a un nemico da temere, anche se, per lungo tempo, Helsinki, pur membro dell’Unione Europea, ha portato avanti un’atteggiamento di neutralità nei confronti di Mosca, pena ritrovarsela nuovamente sul suo territorio nazionale. Tutto questo, fino al 24 febbraio 2022. L’invasione dell’Ucraina ha fatto scattare nel governo e nella popolazione l’allarme. "Non sapevamo quando, ma eravamo certo che saremmo stati i prossimi - spiega Tarvo, mentre si gode una domenica di sole con la famiglia sull’isoletta di Tervasaari –. Per questo, quando il governo ha annunciato l’adesione al patto atlantico, ha trovato la gran parte dell’elettorato a favore". Le cifre parlano da sole. Stando ai sondaggi, al momento dell’ingresso della Finlandia nella Nato, il tasso di approvazione era oltre l’80 per cento. Un risultato così plebiscitario non deve sorprendere. Più volte Mosca ha indicato la regione della Carelia come russa, preoccupando il governo di Helsinki. Anche per questo motivo, la Finlandia può vantare una delle forze armate più all’avanguardia e addestrate, che, mobilitate per la guerra, possono raggiungere le 280mila unità su una popolazione di circa 5,5 milioni di persone. Un Paese da sempre sulla difensiva, ma che sta cambiando anche la sua politica estera. Ieri, tutti i quotidiani locali hanno dedicato grande attenzione alla presenza del presidente Alexander Stubb, a Washington al fianco al gruppo di Paesi europei che facevano da quadrato a Zelensky. Secondo lo storico, Markku Jokisipilä, si tratta di un vero e proprio punto di rottura rispetto al passato. "La dottrina finlandese in fatto di politica estera è cambiata molto – spiega - e credo che il presidente Stubb aderendo al club in supporto dell’Ucraina abbia aperto la strada per aumentare il peso geopolitico del Paese". Insomma, da nazione neutrale e prudente a protagonista di questa Europa che vede il suo baricentro spostato sempre più verso nord e che ha nella Finlandia delle democrazie più solide e delle economie più fiorenti. Il suo non aver mai fatto parte dell’Unione Sovietica la rende poi anche molto più imparziale nel giudizio su quanto la Russia possa essere pericolosa. Un primato anche quello della difesa dei diritti di tutti, che rappresenta un vero e proprio motivo di orgoglio per tutta la popolazione. Insieme con la nuova appartenenza al Patto Atlantico. Questa repubblica scandinava, neutrale e così dedita alla natura e al bello, si sta reinventando come bastione in funzione antirussa. Helsinki sta costruendo un muro che correrà lungo tutto il confine. Perché la Russia è vicina. Ma più la si tiene a distanza, meglio è.