Funerali di Pippo Baudo oggi a Militello nella Chiesa Santa Maria della Stella

Militello (Catania), 20 agosto 2025 - Oggi alle 16 i funerali di Pippo Baudo nella sua Militello in Val di Catania. Alle 9 sarà aperta la camera ardente per l'ultimo omaggio nella Chiesa Santa Maria della Stella.

Ieri poco dopo la mezzanotte il feretro del conduttore e autore televisivo è arrivato nel comune siciliano accolto da un lunghissimo applauso. Oggi pomeriggio saranno celebrati i funerali, in rappresentanza del governo saranno presenti il presidente del Senato Ignazio la Russa, il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e il governatore Renato Schifani.

Centinaia di persone dietro le transenne hanno applaudito l'arrivo a Militello del feretro di Pippo Baudo