Funerali di Pippo Baudo oggi a Militello nella Chiesa Santa Maria della Stella

Militello (Catania), 20 agosto 2025 - Oggi alle 16 i funerali di Pippo Baudo nella sua Militello in Val di Catania. Alle 9 sarà aperta la camera ardente per l'ultimo omaggio nella Chiesa Santa Maria della Stella.
Ieri poco dopo la mezzanotte il feretro del conduttore e autore televisivo è arrivato nel comune siciliano accolto da un lunghissimo applauso. Oggi pomeriggio saranno celebrati i funerali, in rappresentanza del governo saranno presenti il presidente del Senato Ignazio la Russa, il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e il governatore Renato Schifani.
Live
Il sindaco di Militello Giovanni Burtone: "Pippo veniva sempre quando c'era la sua famiglia, ogni estate e durante le vacanze natalizie. Quando morirono i genitori veniva per riposarsi nella sua villetta in campagna. Quando scendeva in paese non voleva filtri incontrava le persone come un amico come se conoscesse tutti. Aveva affetto per la comunità un affetto ricambiato da tutti noi. Poi questo binomio indissolubile: 'Militello il paese di Pippo Baudo' non credo ci siano tanti esempi nel mondo".
La Rai seguirà tutto il giorno dei funerali di Pippo Baudo. Al mattino, dalle 8.00, e fino alle 18.30, la diretta di RaiNews24. La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta dal Tg1 a partire dalle 16.00.