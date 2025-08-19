Stop ai call center molesti: da oggi via al filtro anti-spoofing, ma non ferma tutto il telemarketing selvaggio

Roma, 19 agosto 2025 – È scattata oggi la nuova direttiva Agcom, che prevede il blocco per le telefonate provenienti dall’estero che però utilizzano finti numeri nazionali. È dunque entrato in funzione un filtro contro il Cli Spoofing, un acronimo di ‘Calling Line Identification Spoofing’, una tecnica che permette a chi chiama di mascherare il proprio numero telefonico. In pratica, chi telefona utilizza software che gli permettono di modificare il proprio ID chiamante, facendo apparire un numero diverso da quello reale.

Codacons insoddisfatto

Critiche sono arrivate dal Codacons, che in una nota sottolinea come “le misure che scattano oggi non fermeranno le telefonate commerciali. In primo luogo il blocco riguarderà solo i finti numeri fissi italiani, mentre le false numerazioni mobili continueranno a raggiungere gli utenti almeno fino a novembre. Sarà poi ancora possibile falsificare le numerazioni chiamando dall’Italia, e il blocco non si estenderà alle chiamate commerciali che usano prefissi stranieri”. L'associazione ricorda poi che i call center “utilizzano tecnologie sempre più sofisticate per aggirare blocchi e divieti e colpire gli utenti”.

Le speranze di non ricevere più chiamate invasive e indesiderate è dunque rimandata a mercoledì 19 novembre, quando entreranno in funzione i filtri che si occuperanno delle chiamate che simulano numeri di telefonia mobile italiana, che sono poi la maggior parte delle telefonate moleste.

L'Agcom ha posto un primo filtro al telemarketing selvaggio che affligge gli italiani

Truffe dietro una pratica commerciale scorretta

Molti clienti si stanno lamentando su forum e con segnalazioni alla Polizia Postale, dell'incremento delle chiamate da numeri mobili, una sorta di adeguamento dei call center, spesso abusivi, che ovviano così al filtro Agcom. Dietro queste chiamate invasive vi sono molte volte dei tentativi di truffa, con pressioni indebite fatte ai clienti, affinché cambino operatore per evitare “la sospensione dei servizi di acqua, luce o gas”.

Oltre 32 milioni di italiani iscritti al Registro delle Opposizioni

In Italia oltre 32 milioni di cittadini hanno già aderito al Registro Pubblico delle Opposizioni, un meccanismo pensato per limitare le telefonate commerciali indesiderate. Eppure migliaia di famiglie continuano a essere bersaglio di call center. L'inosservanza di questi registri è continua, e ha reso lo strumento secondo alcuni inadeguato, in assenza di multe certe e di controlli mirati. Non sono poche anche le testimonianze di ex operatori telefonici outbound, spesso pagati solo a chiusura di un contratto, che affermano di fare in media non meno di 100 telefonate l'ora, e di dover dichiarare il falso per strappare dati personali e avviare contratti, pur non essendo qualificati a farlo. Con la nuova direttiva Agcom, in linea teorica si rischiano multe fino a 1 milione di euro, ma resta molto complicata l'individuazione dei responsabili.

I consigli del Garante della Privacy

Per tutelarsi, oltre all'apposito Registro delle Opposizioni, e al nuovo filtro in vigore da oggi, vi sono quattro consigli utili forniti dal Garante della Privacy:

1. Non fornire informazioni personali;

2. Non dire "Sì" durante la chiamata;

3. Valutare se la chiamata è legittima o fraudolenta;

4. Se necessario, bloccare il numero e segnalare al Garante della Privacy.