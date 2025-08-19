Scalable Capital lancia Insights: l’assistente AI che trasforma gli investimenti privati in Europa

Nel panorama in costante evoluzione della finanza digitale, la capacità di accedere rapidamente a informazioni affidabili rappresenta un vantaggio cruciale per investitori di ogni livello. In questa direzione si muove l’ultimo annuncio di Scalable Capital, piattaforma d’investimenti leader in Europa, che con il lancio di “Insights” segna una svolta significativa nell’esperienza degli utenti privati, portando l’intelligenza artificiale al centro della consulenza finanziaria quotidiana.

L’Intelligenza irtificiale al servizio degli investimenti

“Insights” è la nuova funzione integrata nell’interfaccia di Scalable Capital che, grazie alla tecnologia AI sviluppata su modelli OpenAI, si propone come un’assistente virtuale avanzata capace di rispondere in tempo reale alle domande degli investitori. Che si tratti di comprendere l’impatto delle decisioni della BCE sui tassi d’interesse, delle dinamiche geopolitiche sui mercati o di ricercare trend tecnologici specifici, la piattaforma offre risposte immediate, precise e personalizzate alle esigenze degli utenti, senza fornire raccomandazioni d’investimento.

Questa nuova soluzione sfrutta una vasta gamma di fonti informative, tra cui il database justETF, l’agenzia di stampa finanziaria dpa-AFX e le FAQ ufficiali di Scalable Capital, garantendo aggiornamenti costanti e una panoramica completa sulle tematiche più rilevanti per il mondo degli investimenti.

Un’esperienza democratica: dall’Esperto al principiante

Uno degli aspetti più rivoluzionari di “Insights” è la sua adattabilità. Lo strumento, infatti, è stato disegnato per essere accessibile sia ai principianti, che vi possono trovare guide intuitive e chiarimenti su come navigare la piattaforma, sia agli investitori più esperti, che richiedono analisi approfondite e confronti specifici tra prodotti finanziari.

L’interfaccia consente di porre domande direttamente in una barra di ricerca dedicata (“Chiedi a Insights”) e ricevere risposte dettagliate in pochi istanti, con la possibilità di accedere a ulteriori dettagli e strumenti d’analisi. In questo modo, ogni decisione finanziaria è supportata da dati oggettivi e aggiornati, favorendo la formazione di scelte informate e riducendo le barriere all’accesso ai mercati.

Un nuovo paradigma per l’accesso alle informazioni finanziarie

L’introduzione di “Insights” conferma la volontà di Scalable Capital di abbattere le barriere informative nel mondo degli investimenti. Il tool, accessibile sia agli utenti FREE che PRIME+ in tutti i Paesi serviti dalla piattaforma e nella relativa lingua locale, offre risposte istantanee senza sostituirsi al giudizio umano o fornire raccomandazioni di investimento – un aspetto fondamentale in ambito regolamentare europeo.

Per garantire la privacy degli utenti, le stringhe e i dati processati da “Insights” seguono rigorose linee guida, e i modelli AI non vengono mai addestrati sui dati personali dei clienti, assicurando così la massima riservatezza.

Scalable Capital: crescita costante e spirito pioneristico

Dal 2014, Scalable Capital punta sulla tecnologia per rendere gli investimenti “semplici e alla portata di tutti”. Con oltre un milione di clienti e più di 30 miliardi di euro gestiti, la società – fondata da Erik Podzuweit e Florian Prucker e oggi con oltre 600 dipendenti tra Monaco, Berlino, Vienna e Londra – conferma così la sua attitudine all’innovazione.

Nella galassia dei servizi tech, va ricordato che l’AI non è una novità per Scalable Capital, che già offre un chatbot per il customer service, a supporto dei canali telefonici ed email, per rispondere in modo rapido alle domande frequenti.

Un futuro sempre più accessibile

Nel messaggio del Country Manager italiano Alessandro Saldutti si racchiude la mission della piattaforma: “Con Insights vogliamo rendere più facile l’accesso alle informazioni finanziarie, per mettere tutti gli investitori – dal principiante all’esperto – nelle condizioni di prendere decisioni consapevoli e sfruttare appieno il potenziale dei mercati.”

Il lancio di “Insights” rappresenta quindi un passo concreto verso una finanza più aperta, digitale e inclusiva, dove la tecnologia è realmente al servizio delle persone.