Botulino in Sardegna, morta la 62enne Valeria Sollai: è la seconda vittima del guacamole contaminato

Cagliari, 19 agosto 2025 – C’è un’altra vittima di botulino in Sardegna, la seconda donna deceduta dopo aver mangiato del guacamole contaminato alla ‘Fiesta Latina’ di Monserrato, nel Cagliaritano. Si tratta della 62enne Valeria Sollai, deceduta nella notte al al Policlinico di Monserrato, dove era ricoverata da settimane in nel reparto di rianimazione.

Sale quindi a due il tragico bilancio delle vittime dell'intossicazione da botulino legata alla Fiesta Latina di fine luglio a Monserrato. La morte della donna segue quella di Roberta Pitzalis, 38 anni, avvenuta l'8 agosto scorso, anche lei colpita dall'avvelenamento alimentare.

Si aggrava la posizione del titolare del chiosco dove è stato venduto il guacamole, unico indagato. Sono 8 le persone rimaste intossicate dal guacamole: restano in ospedale una ragazzina di 14 anni e un bambino di 11, trasferito al Gemelli di Roma. Due giorni fa a Cosenza un altro caso (tardivo) dopo la lunga serie di intossicazioni causate dai friarielli napoletani, ritirati dal mercato.

Era di Monserrato e lavorava come cuoca alla scuola primaria e dell'infanzia ‘Monumento ai caduti’, Valeria Sollai, la donna di 62 anni deceduta nella notte al Policlinico in seguito alla intossicazione da botulino dopo aver partecipato a fine luglio alla ‘Fiesta Latina’ nella città metropolitana di Cagliari.

Era stata subito ricoverata dopo i primi sintomi: le condizioni, per quanto gravi, sembravano essersi stabilizzate. Poi l'aggravamento e il decesso. Sarà ora l'autopsia disposta dalla Procura a stabilire le cause esatte della morte. Lo scorso 8 agosto, per la morte di Roberta Pitzalis, la 38enne deceduta anche lei per l'intossicazione da botulino, l'amministrazione comunale di Monserrato, in accordo con i tre parroci, aveva sospeso gli eventi religiosi e civili previsti per la Festa di San Lorenzo, mantenendo solo la processione religiosa.

Al Policlinico di Monserrato resta ricoverata una ragazza di 14 anni. Già dimessi invece dall'ospedale Brotzu di Cagliari altri quattro pazienti, mentre un bambino di 11 anni è stato trasferito a suo tempo al Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma la ripresa sarà lunga, fanno sapere i medici della terapia intensiva pediatrica che hanno in cura il bimbo.

Il guacamole era stato acquistato nello stesso chiosco che aveva provocato l’intossicazione alimentare accusata da Roberta Pitzalis, 38 anni, deceduta l'8 agosto scorso, trasferita prima all'ospedale Brotzu e poi al Businco di Cagliari.

In realtà il decesso della 38enne non era stato subito collegato al batterio killer, ma dopo i casi esplosi a Diamante, in Calabria, sono stati effettuati accertamenti che hanno confermato i sospetti dei medici.

È stata l’autopsia effettuata su Roberta Pitzalis, morta all'ospedale Businco di Cagliari dopo il trasferimento dal Brotzu, ha confermato il decesso per intossicazione da botulino a cui si è aggiunta una polmonite emorragica legata all'intubazione a cui la donna è stata sottoposta durante il ricovero.

Si aggrava così la posizione dell'unico indagato, Christian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco dove sono stati consumati i prodotti contaminati.