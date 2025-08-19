Digital banking, la banca è sempre più a portata di clic: lo spaccato di ABi Lab

Milano, 19 Agosto 2025 – I device digitali costituiscono sempre più lo strumento più utilizzato dai clienti per fruire dei servizi bancari. Conoscere a fondo le abitudini digitali dei clienti è un elemento centrale nelle strategie e nei programmi di investimento delle banche. In questa ottica l’indagine realizzata con interviste online da ABI Lab, il Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione per la banca promosso dall’ABI, in collaborazione con Doxa, ad aprile 2025, analizza e descrive la percezione e i comportamenti di chi utilizza mobile e internet banking, per comprenderne i principali bisogni e le attese.

Il ruolo dello smartphone

Lo smartphone si conferma come il principale canale per l'accesso ai servizi bancari digitali. Dalla mappatura delle operazioni informative e dispositive realizzata nell’indagine emerge una minore sovrapposizione di utilizzo tra i dispositivi digitali (tablet e pc) a vantaggio dello smartphone.

Per tutte le operazioni, quindi, cresce il ricorso al mobile come canale principale: il 78% vi fa ricorso per il monitoraggio del saldo e dei movimenti delle carte (37% da internet) mentre il 72% per i bonifici (il 44% da internet). L’utilizzo frequente delle app bancarie rafforza la percezione di semplicità e l’82% degli intervistati è propenso a sottoscrivere online carte di pagamento, il 64% polizze assicurative. Il 46% si dichiara propenso a sottoscrivere un mutuo online.

L’interesse per i servizi extrabancari

Oltre la metà degli intervistati mostra inoltre apertura verso servizi extra bancari, con un interesse particolare per i “servizi legati alla mobilità”, le “iniziative basate su missioni, quiz e sfide per ottenere rimborsi / sconti», e i «servizi per il turismo e il tempo libero”.

L’attenzione alla sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, l’87% dei clienti intervistati ritiene sicuro l’utilizzo della app bancaria, che tra le diverse tipologie di applicazioni, continua a essere percepita come la più affidabile. Solo il 23% si sente più sicuro ad operare da pc, mentre il 58% già oggi non percepisce differenze di sicurezza tra i dispositivi utilizzati (pc o smartphone).

“La cultura della sicurezza digitale – ha dichiarato il direttore denerale dell’ABI, Marco Elio Rottigni – guida l’impegno dell’ABI e dell’intero settore e si concretizza nel lavoro del Comitato ABI ‘Sicurezza Digitale’, che presiedo insieme a Roberto Parazzini, Chief Country Officer Italy & Regional CEO Western Europe di Deutsche Bank”.

"Le banche, all’interno del Comitato – continua – hanno definito alcune priorità strategiche: rafforzare la resilienza del settore, proteggere i clienti nell’uso dei servizi digitali e promuovere una cultura condivisa della cybersicurezza. Il Comitato opera in sinergia con gli altri organismi promossi dall’ABI — il CERTFin, che svolge un ruolo chiave nella sicurezza cyber del settore finanziario, insieme ad ABI Lab e ABIServizi — affrontando in modo integrato le sfide della sicurezza digitale, dalle minacce informatiche alle violazioni dei dati, fino all’evoluzione del financial crime.”

La soddisfazione dei clienti per il digital banking

Infine, il livello di soddisfazione per i servizi di digital banking si conferma elevato, con un particolare apprezzamento per la rapidità e la semplicità delle operazioni.