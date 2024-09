Fedriga, dati su occupazione ed export Fvg a livelli Baviera

"I dati economici su lavoro ed export del Fvg, relativi al secondo trimestre 2024, sono davvero un record storico e mostrano una situazione migliore rispetto a ogni aspettativa. E' salita l'occupazione al 70,2%, massimo storico. Così come è record storico il tasso di disoccupazione al 3,4%. Questi valori sono equiparabili a quelli della Baviera, più elevati rispetto al Nordovest d'Italia e molto prossimi a quelli dell'intero Nordest. Va aggiunto il valore dell'export che, nel primo semestre torna a crescere del 3,7% sullo stesso semestre 2023". Lo ha detto il governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, tornando sui dati Istat, rielaborati dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. Fedriga parla di "un miglioramento importantissimo, fuori da ogni previsione, che ci impegna ancora di più a lavorare per migliorare ulteriormente questi risultati a favore dei cittadini del Fvg". I principali indicatori del report si muovono tutti positivi: nel secondo trimestre gli occupati sono quasi 531 mila (+1,3% sull'anno precedente); il tasso di occupazione nel secondo trimestre 2024 è del 70,2%, guadagna una crescita tendenziale di 1,3 punti percentuali e 1,4% a livello congiunturale. A crescere di più è il tasso di occupazione femminile, pari al 64,5%, oltre 2,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Di conseguenza si riduce il gender gap a 11,3 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione "si pone praticamente al di sotto di un livello fisiologico, il 3,4% è in ulteriore riduzione rispetto al valore del secondo trimestre 2023 (4,5%)", evidenzia Fedriga. Vista la terziarizzazione del mercato del lavoro (dove sono più presenti le donne) aumenta soprattutto l'occupazione femminile. I maschi adulti sono in piena occupazione, con un tasso di oltre l'80%.