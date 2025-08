Ponte sullo Stretto, l’economista: “Opera positiva, occhio ai costi”

Roma, 7 agosto 2025 – “Ho fatto le pulci all’analisi ufficiale costi-benefici del Ponte sullo Stretto di Messina e i risultati non sono catastrofici. I benefici sono consistenti, non sufficienti a giustificare 13 miliardi e mezzo di costi, ma non di molto inferiori perché di traffico ne passa molto. Il rischio, però, è che i costi dell’opera raddoppino”. È questa la conclusione a cui è giunto Marco Ponti, economista dei trasporti, già ordinario di Economia Applicata al Politecnico di Milano, responsabile di Bridges Research Trust Onlus.

Secondo le sue stime cosa farà lievitare così tanto i costi?

“Il ponte presenta diverse sfide tecnologiche. Problematiche probabilmente risolvibili sul piano tecnico che però potrebbero comportare extra-costi rilevantissimi e un aumento dei tempi di costruzione. I costi di preventivo nel caso dei ponti vengono superati in media del 25%, per le opere ferroviarie si arriva al 45%, ma nel caso di un’opera con queste caratteristiche gli extra potrebbero raggiungere facilmente il 100%. I 13,5 miliardi sono una stima fragilissima, perché non c’è ancora un progetto esecutivo che è l’unico che consente il computo metrico, cioè un’analisi approfondita dei costi di costruzione”.

Il professor Marco Guido Ponti durante l'audizione presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati sull'analisi costi-benefici per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione, Roma 13 febbraio 2019. ANSA/FABIOFRUSTACI

Perché ritiene che i costi siano stati sottostimati?

“Stanziando un euro in più, secondo la normativa europea, occorrerebbe fare la gara. Gara che Salvini non ha voluto rifare. I 13,5 miliardi sono una stima non accurata, tirata fuori solo a questo scopo. Ed è piuttosto grave. Inoltre, senza gara non si ha nessuna garanzia di avere le migliori tecnologie ai costi più bassi”.

Quali sfide presenta la costruzione del ponte?

“La luce (lunghezza della campata ndr) di 3.300 metri è la maggiore del mondo per un ponte sospeso ma il problema è che qui si vuole realizzare anche il ponte ferroviario sospeso più lungo del mondo. E sui ponti sospesi le ferrovie non vanno. Per trovare un ponte sospeso ferroviario bisogna scendere molto di lunghezza, perché la ferrovia non può tollerare che l’impalcato del ponte sia flessibile. Sarà necessario un irrigidimento molto forte. Inoltre non si sa quanto possa soffrire in caso di vento, o per qualsiasi altro inconveniente, il servizio ferroviario”.

Quindi si rischia che poi non ci passi il treno?

“Si rischia che non si riuscirà a far passare il treno sul ponte o che dovrà essere fermato per prudenza molti giorni all’anno”.

Vi sono altre criticità?

“Con pilastri di 330 metri ci sono incognite sulle fondamenta. Il rischio, su tali dimensioni, è di problemi con la presa del calcestruzzo che potrebbero generare deformazioni strutturali tali da alterare la tensione dei cavi. Senza contare che una faglia attiva passa attraverso lo Stretto di Messina”.

E invece i benefici?

“I benefici sono principalmente locali, il traffico generato sarà prevalentemente di breve distanza. Non è in sé un male, ma non si può dire che sia un’opera strategica per la nazione e che giovi all’industria. Per generare dei benefici di tipo economico, dovrebbe ridurre di molto i costi del trasporto merci ma si risparmia solo un’ora con il ponte rispetto al traghetto”.