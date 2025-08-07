Montepaschi cresce e supera le stime. Generali tiene in sospeso Mediobanca

Montepaschi continua a sorprendere. Da vecchia gloria da salvare a protagonista del risiko bancario italiano, Siena batte le stime, rilanciando ambizioni e obiettivi per lasciare il segno. Non solo nei conti — ottimi, come riconoscono gli analisti — ma anche nei messaggi al mercato e ai competitor. Così, mentre Generali temporeggia sull’offerta per Banca Generali targata Mediobanca, Mps mette la freccia e mostra i muscoli. La semestrale certifica una banca in piena forma, nonostante il rallentamento contabile derivante dall’assenza di benefici fiscali goduti nel 2024: 892 milioni di utile netto nei sei mesi, +21,4% su base normalizzata. E, soprattutto, un secondo trimestre da 479 milioni, ben sopra le attese degli analisti (349 milioni). L’istituto senese ha così alzato l’asticella: oltre 1,5 miliardi di utile pre-tasse stimati per il 2025, payout al 100% dell’utile già da quest’anno e l’intenzione dichiarata di eguagliare Mediobanca anche nella distribuzione di acconti sul dividendo entro il 2026.

Parole e numeri che hanno infiammato Piazza Affari: il titolo Mps è schizzato del 5% a 7,85 euro, sostenuto dai giudizi entusiasti degli analisti. "Risultati spettacolari", li ha definiti l’ad Luigi Lovaglio, che ha rivendicato "una tangibile capacità di crescita e redditività" e una strategia chiara, supportata da un Cet1 al 19,6%, fra i più alti del sistema. "Abbiamo costruito una fortezza", ha affermato. Il progetto di Ops su Mediobanca resta sul tavolo. Anzi, viene rafforzato, con un obiettivo ribadito: il 66,7% del capitale, anche se Lovaglio ha precisato che le sinergie industriali da 700 milioni possono essere realizzate anche con una quota inferiore al 50%, seppure in tempi più lunghi. Il tutto mentre Siena attacca l’approccio di Piazzetta Cuccia, giudicato "difensivo" e "strategicamente erratico": l’alternanza di rinvii e anticipi dell’assemblea su Banca Generali è stata letta come il segnale di un’istituzione più impegnata a proteggere sé stessa che a generare valore.

"Siamo molto determinati a creare la terza forza bancaria italiana", ha dichiarato Lovaglio, rimarcando la distanza tra l’operatività di Mps e quella "confusa" di Nagel. Una stoccata che fa da contrappunto alla prudenza con cui si muove Generali, azionista chiave dell’equilibrio in Piazzetta Cuccia. Trieste, infatti, ha risposto alla lettera inviata da Mediobanca sull’estensione degli accordi distributivi, ma senza prendersi alcun impegno vincolante. Il cda del Leone ha dichiarato di voler "continuare a valutare" la proposta, ma ha evitato qualsiasi presa di posizione chiara sull’Ops. Il ceo Philippe Donnet ha parlato di "interesse per una possibile partnership", ma ha anche frenato sulle tempistiche. Nel frattempo i conti di Generali raccontano una compagnia in salute: utile netto normalizzato a 2,2 miliardi (+10,4%), risultato operativo in crescita dell’8,7% a 4 miliardi e un Solvency Ratio al 212%. Bene il ramo Danni (+7,6% premi), forte anche la raccolta Vita su alcune linee.

Ieri sera l’assemblea di Mediobanca sull’Ops, inizialmente rinviata al 25 settembre, è stata riportata al 21 agosto. Una mossa che molti leggono come un tentativo di anticipare le mosse di Siena, ma che rischia di lasciare ancora troppe incognite aperte: tra queste, l’eventuale accordo commerciale con Generali e lo sblocco del lock-up sulle azioni che il Leone dovrebbe ricevere in cambio della sua partecipazione in Banca Generali. Piazzetta Cuccia si dice pronta a finalizzare i documenti dell’offerta anche senza l’accordo commerciale definito, con la possibilità di verificarne l’efficacia entro il penultimo giorno utile.

Su un altro tavolo del risiko, Banco Bpm per ora resta alla finestra. L’ad Giuseppe Castagna ha definito l’eventuale operazione con Crédit Agricole Italia "una fusione tra banche italiane" e non una cessione. E ha escluso, almeno per ora, trattative con Mps: "C’è un interesse, ma prima bisogna attendere gli esiti dell’Ops su Mediobanca". E poi c’è Bper, che fa la voce grossa: utile semestrale record da 903,5 milioni (+29,5%), Cet1 al 16,2%, guidance 2025 al rialzo e piano industriale da aggiornare nel 2026. Forte dell’80,69% di Pop Sondrio, il gruppo guidato da Gianni Franco Papa punta a completare la fusione entro aprile 2026. E intanto studia un possibile aumento del payout rispetto al 75% previsto. Il mercato apprezza e il titolo della banca modenese vola a +3,2%. "Con Sondrio acceleriamo ulteriormente la crescita", ha detto Papa, confermando l’intenzione di concentrarsi sull’integrazione prima di valutare altri dossier.