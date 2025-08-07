Torino spegne i suoi motori. Fiat: l’ultimo atto è la vendita dell’Iveco: “Diventeremo la città dei camerieri?

Torino, 7 agosto 2025 – Una città di baristi e camerieri, per chi crede davvero che il turismo possa sostituire la fabbrica. O magari una città che fa da apripista e accetta, consapevolmente, la profezia: presto l’uomo non servirà più, per questo a Torino potrebbe sorgere il primo stabilimento di robot umanoidi, gli operai del futuro.

L’azienda brianzola Oversonic Robotics ha presentato il suo RoBee a fine luglio: un metro e ottatancinque per 120 chili, batteria garantita otto ore, una linea produttiva programmata per 5mila parti all’anno. Lo storico Giuseppe Berta (scomparso un anno fa), riferendosi al futuro del capoluogo piemontese, ricordava che una storia industriale non può essere liquidata. Ma se il core business diventa il cappuccino? Se a eseguire lavori pesanti e ripetitivi arriva un energumeno d’acciaio che non fiata e non scomoda i sindacati?

La vendita di Iveco al colosso indiano Tata scatena visioni, nel cortocircuito finale anche quella di Robee che prepara l’espresso macchiato. E se la partecipazione di John Elkann ai funerali di Stato a Mumbai del patriarca ultraottantenne Ratan Tata, lo scorso ottobre, era stata interpretata come gesto di riguardo tra famiglie in buoni rapporti, alla luce degli ultimi sviluppi c’è chi parla di tradimento. Dopo la siderurgia, l’automotive e l’elettronica, ora è il turno dei veicoli industriali. L’impero dà via gli ultimi gioielli, argenteria compresa. E il nipote dell’Avvocato rischia di passare più per curatore fallimentare che per imprenditore illuminato.

Copione già visto, rassicurazione già sentita: Torino resta al centro della scena. Di fatto un altro pezzo di industria cambia accento e al fondo del piano inclinato ci sta persino il barista umanoide. Se fosse Monopoli Iveco varrebbe come Parco della Vittoria: 19 stabilimenti, 36mila dipendenti nel mondo di cui 14mila in Italia, una lunga storia di tecnologia, meccanica e lavoro cominciata nel 1975. Negli spazi leggendari di Fiat Stura macinava innovazione il cervello della multinazionale dei camion: ricerca, sviluppo, ingegneria. I pessimisti oggi ci vedono un ripostiglio di cacciavite ai margini di tutto. Stellantis le decisioni le prende fra Amsterdam e Parigi, l’accumulo di plusvalenza è prioritario rispetto alle sorti delle comunità che dipendevano da una grande azienda e dalle sue promesse. Oggi criticare sempre e comunque il gruppo che fu Fiat è diventato uno sport nazionale ma finisce per praticarlo anche un uomo come Giorgio Garuzzo, 87 anni, ceo di Iveco dal 1984 al 1991, convinto che il passaggio agli indiani sia "la dismissione più grave e drammatica della galassia Exor" e un punto di non ritorno, con la cassaintegrazione che galoppa in tutto l’indotto piemontese (più 68% nei primi sei mesi dell’anno). E allora torna l’idea che Torino sia destinata solo alla ristorazione, come ai tempi della vendita di Comau.

Condannata a mugugnare dal loggione, come da vocazione geografica. Destinata a produrre lavoro povero e precario. Torna il patema per i giovani: "Tutti impiegati nel turismo? – si domanda l’ex top manager Fiat in un’intervista al Corriere – Davvero crediamo ancora a questa favola?". Garuzzo non aspetta l’applauso del sindaco Lo Russo o della ministra Santanchè: "Bisogna essere onesti. In Italia non esiste l’industria del turismo. Svendiamo persino i grandi alberghi a gruppi esteri, non abbiamo una compagnia aerea nazionale. Davvero il nostro futuro è servire il pranzo ai turisti stranieri?". A Torino resiste Mirafiori, dove a novembre partirà la linea della Fiat 500 ibrida: "Ma così è vivere di elemosina. Negli anni ruggenti Mirafiori produceva 600mila auto e impiegava 70mila addetti. Adesso se va bene siamo su 35mila vetture e 3mila operai in carrozzeria".

Bicchiere mezzo pieno: enti come il Politecnico vanno alla grande, peccato che gli ingegneri una volta laureati scappino altrove perché gli stipendi non sono adeguati, accentuando il dimagrimento di una città che è passata dal record di un milione e 200 mila abitanti negli anni Settanta ai circa 853 mila di oggi. Altro sforzo di ottimismo: nello smembramento di Iveco la parte militare va a Leonardo, quindi il futuro di Difesa e Aerospazio scintilla. Cgil Torino insiste: "Difendere il presente e il futuro significa difendere la produzione industriale. Non ci rassegniamo a una città del consumo e del turismo". Niente paura. Per come si stanno mettendo le cose, la città operaia derubata dei motori si riconverte alla vocazione bellica, smette di ragionare sulla transizione ecologica (tanto, come riconosce Giorgetto Giugiaro, l’Europa si è suicidata con l’elettrico e presto i cinesi ci supereranno in tutto) e pensa agli armamenti. Ai robot diamo il tempo di prendere la mano e il fucile. E per la cronaca: a Torino e nel resto del Piemonte baristi e camerieri tutti li cercano, nessuno li trova.

(1- continua)