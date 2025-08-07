Dazi, l’impatto sulle macchine automatiche. “Perderemo 4,5 miliardi. Il governo ci ascolti”

Roma, 7 agosto 2025 – I dazi di Trump, con l’altalena di accordi e docce fredde, preoccupano non poco Riccardo Cavanna, presidente di Ucima, l’Associazione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio. Nelle sue parole non c’è solo il timore per le tariffe, ma anche un pizzico di amarezza per la poca attenzione che la politica rivolge a un settore chiave del made in Italy. “Stiamo parlando di un fatturato di 10 miliardi sul totale di 56 miliardi della meccanica strumentale”.

Quale sarà l’impatto dei dazi al 15% sul settore?

“Accanto ai dazi del 15% bisognerà fare i conti anche con la svalutazione del dollaro, che porta l’effetto complessivo molto vicino al 30%. E, secondo uno studio di Confindustria, è proprio il settore dei macchinari a subire l’impatto maggiore, valutato in un calo dell’export di 4,5 miliardi”.

Donald Trump

Ma che cosa vi aspettate dal governo?

“Un’attenzione pari a quella riservata ad altri settori, come il vino, che magari hanno più appeal perché sono più popolari, ma non sono più importanti. Tra l’altro non si considera che il nostro settore è a monte del processo produttivo e un eventuale rincaro si ripercuote anche sui prezzi finali di quasi tutti i settori di consumo, dall’agroalimentare alla farmaceutica. Eppure siamo quasi invisibili, nessuno si pone il problema di che cosa fare per evitare i contraccolpi della crisi”.

Che cosa bisognerebbe fare? “Non chiediamo trattamenti particolari o sussidi, ma servono misure generalizzate per sostenere l’intero sistema industriale, sulla linea che sta già portando avanti, anche a Bruxelles, Federmacchine. Penso, ad esempio, a un grande piano 5.0 per l’industria che ci consenta di recuperare quel gap di competitività creato dai dazi e dalla svalutazione del dollaro. E penso, in particolare, ad un sistema di incentivi più semplice, che faccia della sostenibilità energetica il suo elemento chiave e che valorizzi non solo i nuovi impianti, ma anche il revamping di quelli essistenti, perchè tante piccole e medie imprese non hanno la forza per sostenere questo investimento”.

E poi?

“Dobbiamo almeno lavorare per esentare dai dazi quegli impianti e quelle tecnologie che non vengono prodotte negli Stati Uniti e non sono quindi sostituibili con produzioni nazionali. Inoltre, anche l’Europa deve fare la sua parte elminando, ad esempio, quelle barriere interne che rappresentano ancora un grosso ostacolo agli investimenti. Pensiamo, ad esempio, al settore delle certificazione, con regole diverse anche fra i Paesi dell’Unione”.

Ma non temete che alla fine, con la politica di Trump, ci sia uno spostamento delle industrie dall’Europa agli Usa?

“La strategia del presidente americano è davvero incomprensibile. Conosco bene il mercato Usa, ho cercato di localizzare lì un’industria nel 2008, ma non ci sono riuscito. Sono scappato perché non trovavo personale adeguato, fornitori, tecnici. Alla fine ho scelto di investire in Brasile. Bisogna poi ricordare che per fare un’operazione di reshoring servono almeno due anni. Non è una cosa che si fa dalla mattina alla sera. Nel frattempo il costo dei dazi peserà soprattutto sugli americani, dal momento che noi esportiamo tecnologie che sono essenziali per le filiere produttive e che non si trovano nel sistma industria degli Usa. Per Trump sarà un boomerang”.