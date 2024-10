Fastweb motore per Swisscom, ricavi +6,3% a 120 milioni

L'Italia è stata, nei 9 mesi del 2024, il motore per Swisscom. Il fatturato del gruppo di tlc ha registrato un lieve calo dello 0,4% attestandosi a quota 8.173 milioni di franchi svizzeri con il core business svizzero sceso dell'1,7% (5.966 milioni di franchi svizzeri) e Fastweb cresciuta del 6,3% a 120 milioni di euro con un Ebitda di 648 milioni in aumento dell'1,3 per cento. Per Swisscom l'ebitda è stato di 3.438 milioni di franchi (-1,1%) e l'utile è sceso a 1.283 milioni di franchi (13,6 milioni di euro). Il gruppo svizzero conferma le sue previsioni per l'esercizio 2024, di un fatturato di circa 11 miliardi di franchi svizzeri, un ebitda di 4,5-4,6 miliardi e investimenti per circa 2,3 miliardi. In caso di raggiungimento degli obiettivi, si legge in una nota, intende proporre all'assemblea generale del 2025 un dividendo invariato di 22 franchi svizzeri per azione.