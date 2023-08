Criptovaluta, Paypal lancia la sua stablecoin: cos’è e come funziona

Roma, 8 agosto 2023 - L’universo delle blockchain ha una nuova stella: PayPal Usd. La big tech dei pagamenti digitali debutta nella cripto-industria lanciando nel mercato virtuale la sua stablecoin ancorata al dollaro. Farà la stessa fine di Libra targata Meta? Solo il tempo ce lo potrà dire. Intanto, vediamo cos’è e come funziona questa criptomoneta.

PayPal Usd, la criptovaluta di PayPal

Il suo nome è PayPal Usd, in acronimo PYUSD. Si tratta di una criptomoneta, o meglio di una stablecoin, ancorata al dollaro statunitense. La società quotata al Nasdaq, con Dan Schulman come Ad, ha piazzato una pedina per rafforzare la sua posizione nell’ambito dei pagamenti digitali, sfruttando la tecnologia dei trasferimenti istantanei a basso costo e senza intermediari. PYUSD girerà sulla blockchain di Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione dopo Bitcoin. La stablecoin made in California sarà emessa dall’azienda finanziaria Paxos Trust e sarà garantita da depositi in dollari, titoli del governo e asset equivalenti.

Cosa sono le stablecoin

Una stablecoin è una forma di criptovaluta progettata per mantenere la sua stabilità di valore rispetto a una determinata risorsa o asset, come una valuta tradizionale come il dollaro americano o l’euro. L'obiettivo principale delle stablecoin è quello di evitare le fluttuazioni estreme di valore tipiche di molte altre criptovalute, come Bitcoin o Ethereum. Nel caso di Paypal, PYUSD è una stablecoin ancorata alla valuta tradizionale statunitense, di modo che 1 stablecoin equivalga sempre a 1 dollaro. PYUSD si presenta così come una stablecoin centralizzata. A differenza delle stablecoin algoritmiche, dove l’aggancio alla valuta tradizionale di riferimento non è gestito da un processo algoritmico, le stablecoin centralizzate si basano su riserve fisiche detenute dalla società che la emette e la gestisce risultando più "stabile".

Come funziona PYUSD

La moneta digitale PYUSD può essere riscattata in dollari in qualsiasi momento. Gli utenti PayPal la potranno usare per pagare online o trasferire denaro ai propri cari, convertirli in altre criptovalute disponibili sul circuito PayPal oppure spostarlo su altri portafogli digitali. A tal proposito, la fintech californiana assicura che presto sarà disponibile sull’app di pagamento Venmo, sempre di proprietà PayPal. Stando alle previsioni dell’azienda, PYUSD verrà inizialmente usata nel settore criptomonete e web3, in particolare modo nel gaming e nel trading, per poi affermarsi nel settore rimesse - per supportare familiari che vivono all’estero - e dei micro-pagamenti.

Il futuro delle criptovalute si avvicina

PayPal non è certo nuova nell’ecosistema cripto, considerando che ai suoi utenti in Usa consente già dal 2020 di acquistare, vendere e pagare in Bitcoin. Ad ogni modo, il lancio di PYUSD è un passo importante, considerano che avvicina l’universo delle blockchain e delle stablecoin, finora riservato da investitori, al mercato dei servizi a pagamento. Ed è proprio a questo obiettivo che PayPal sembra puntare, garantendo ai suoi clienti una moneta virtuale ma stabile e sempre disponibile. L’avvicinamento delle criptovalute al mercato dei pagamenti è senz’altro accelerato dalle varie regolamentazioni in corso. Giusto un mese fa negli Stati Uniti è stato approvato un disegno di legge per regolamentare le stablecoin crittografiche. Lo stesso Patrick McHenry, repubblicano promotore del disegno, ha commentato che l’emissione di PayPal Usd “dimostra che le stablecoin, se emesse in un quadro normativo chiaro, hanno delle potenzialità per i sistemi di pagamento”. Anche in Europa siamo in attesa di regolamentazione delle cripto-attività. La normativa MiCA, il primo regolamento dell’Unione europea che disciplinerebbe il settore, dovrebbe entrare in vigore nel 2024. Introducendo una disciplina comune per tutti i Paesi Ue, nella metà del prossimo anno assisteremo ad una vera e propria rivoluzione per il mercato europeo delle criptovalute.