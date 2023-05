Come funziona PayPal? Iscrizione e perché conviene

Il sistema di pagamenti PayPal (dall’inglese pay “paga” e pal “amico”) è presente nel nostro Paese dal gennaio 2005, con una propria sede a Milano. Offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite internet, ma anche servizi finanziari ai propri clienti operando come un vero e proprio istituto di credito. Tanto da essere equiparata ad un istituto di credito italiano e, in quanto tale, è soggetta alla sorveglianza della Banca d'Italia ed a tutte le leggi italiane di settore. Uno dei vantaggi consiste nell’effettuare pagamenti evitando di condividere con il destinatario i dati della carta. Il sistema protegge i dati sensibili delle carte. Funziona da intermediario finanziario in quanto è un fornitore di servizi di pagamento o trasferimento di denaro.

L’iscrizione è semplice

Bisogna registrarsi gratuitamente presso il sito web PayPal e aprire il proprio conto, che consente di effettuare o ricevere pagamenti, trasferire (inviare o ricevere) denaro, utilizzando il proprio indirizzo e-mail come identificativo. Una volta aperto l’account bisogna seguire i passaggi e le istruzioni, con verifica email e dati. È possibile associare al proprio account una carta di credito (fino ad un massimo di 8 carte), una carta prepagata oppure il proprio conto corrente bancario. Una volta iscritti, si procede con il caricamento su PayPal del saldo dal proprio conto corrente bancario. Si può fare anche tramite bonifico, e non ci sono ulteriori costi di addebito. Dal conto aperto è possibile prelevare fondi, trasferendoli a carta di credito/carta prepagata per poi effettuare acquisti on-line. Ma anche fare il contrario, ossia riportarli sul proprio conto bancario. PayPal eroga anche una propria carta di credito VISA, per chi ne fa richiesta, o una prepagata operante su circuito MasterCard. Tra i servizi, offre un programma di protezione esteso anche ai viaggi, per tutelare gli acquirenti e i venditori. La tutela copre l'intero acquisto (incluse le spese di spedizione) nel caso in cui l'oggetto non venga recapitato o differisca notevolmente dalla descrizione. La protezione copre anche eventuali perdite dovute a reclami per oggetti non ricevuti e pagamenti fraudolenti. L'invio di denaro non prevede alcun costo nei paesi europei, utilizzando come moneta l’euro. Si applica una tariffa sui pagamenti per beni e servizi ricevuti. Mentre, il trasferimento dei fondi è gratuito verso il conto bancario registrato. Costa 1 euro verso le carte di credito registrate, per trasferimenti inferiori a 100 euro.

La registrazione è obbligatoria?

No. Quando acquistiamo online, l’iscrizione a PayPal è facoltativa. Per esempio, negli acquisti online l’acquirente può liberamente utilizzare una propria carta di credito cliccando sui vari circuiti di pagamento, anche se il venditore ha scelto PayPal come canale di pagamento. Quindi il sistema PayPal è un intermediario che garantisce protezione e sicurezza negli acquisti di e-commerce. Dal 2020 si possono comprare e vendere criptovalute direttamente dall'account.

Perché conviene?

In sintesi, l’iscrizione al sistema offre diversi vantaggi, tra i quali:

- Iscrizione gratuita, semplice e veloce anche da smartphone con app;

- Più praticità, evitando di memorizzare carte di credito da tenere sempre sottomano;

- Controllo totale e sicurezza del denaro;

- Acquisti online più sicuri;

- Possibilità di ottenere rimborsi velocemente;

- Risparmio di tempo;

- Protezione dei dati;

- Servizi business o anche per ricevere denaro, con PayPal.Me, ad esempio.

I servizi di Paypal sono pensati per facilitare l’esigenza quotidiana di fare acquisti, inviare e ricevere denaro, dividere le spese o ricevere pagamenti, in modo semplice e veloce.