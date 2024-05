Studenti protagonisti attivi con un hastag e una serie di quiz

Studenti protagonisti sia al Talent Garden di Roma e all’istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino. Il progetto di QN infatti si inserisce nel percorso di comunicazione che prevede il lancio di una campagna multisoggetto sulle testate del Gruppo Monrif – stampa e digital –, per sensibilizzare le nuove generazioni alla responsabilità civica individuale e sociale e al rispetto delle norme di educazione stradale. Coinvolgendo in maniera attiva istituzioni, scuole e testimonial, l’ambizione del gionale è dare vita a una riflessione sulla mobilità del futuro e sulle sfide del presente e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle buone pratiche dell’educazione stradale e sui principali rischi alla guida, dalla distrazione all’assunzione di sostanze alteranti.

I ragazzi potranno partecipare all’evento, interagendo ’live’ o da remoto con domande ai relatori e partecipando a un vero e proprio quiz con quesiti a cui rispondere dal proprio smartphone che – in via assolutamente eccezionale – potrà essere usato dai ragazzi in orario scolastico. Alle 12.15 il quiz challenge ’Dove svolto?’ che sarà lanciato da Salvatore Podda (nella foto in alto), Presidente Associazione ’AdessoBasta’.