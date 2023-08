Apple, non solo iPhone. Come cambiano gli affari: il futuro è nei servizi e nello streaming

Roma, 7 agosto 2023 – Il futuro di Apple? Forse non più soltanto telefonini e hardware, ma software, servizi di streaming, eventi sportivi in diretta, pellicole da Oscar e altro ancora.

A dirlo sono gli ultimi numeri e risultati del colosso di Cupertino, che poco più di un mese fa è diventata la prima azienda della storia a raggiungere un valore di mercato di tre trilioni di dollari, ma che ora si trova a fare i conti con gli strascichi di un 2022 “torrido” per le compagnie tech e un calo delle vendite del gioiello di tutti i gioielli: l’iPhone.

L’ultimo anno ha infatti visto diverse oscillazioni per Apple e gli altri colossi del settore, mentre gli analisti stimano che le entrate totali della ‘mela’ hanno perso l’1,5% in tre mesi, scendendo a 81.7 miliardi di dollari, mentre per le vendite di iPhone, che tendenzialmente generano metà delle entrate di Apple, si stima un calo dell’1% entro la fine dell’anno. Se si mettono sul tavolo, poi, anche la risalita dell’economia cinese e le tendenze dei consumatori, ecco che arrivano le prime preoccupazioni.

Non per l’azienda di Cupertino, però: le entrate previste per la divisione ‘services’ del gruppo, infatti, sono in aumento. Apple è pronta a lanciare il suo apparecchio ‘Vision Pro’ per la realtà virtuale il prossimo anno, mentre continua a diversificare in maniera accurata per quanto riguarda l’hardware e a investire pesantemente su tutto il mondo software.

Il servizio ‘TV+’ è diventato una piattaforma di streaming per eventi sportivi live, soprattutto per quanto riguarda baseball e football americano, oltre a essere diventato il primo servizio di streaming a ricevere l’Oscar per il miglior film con ‘Coda - I segni del cuore’ nel 2022.

Gli analisti d’Oltreoceano stiamo così che il report quadrimestrale che Apple si appresta a pubblicare sarà in linea con le previsioni di Wall Street, mentre il prossimo potrebbe essere ancora in crescita, dimostrando una grande confidenza nel futuro prossimo dell’azienda del melafonino.