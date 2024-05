MG, cento anni di storia. Un presente a tutto green che conquista le strade

Il partner automotive di QN per l’evento di oggi a Roma e Firenze è SAIC Motor Italy - marchio MG, storica casa automobilistica che sta vivendo una seconda vita e che – da sempre – mette al centro il tema della sicurezza. MG è il brand di iconiche auto inglesi sportive che torna sul mercato europeo per scrivere un nuovo capitolo della sua storia che quest’anno raggiunge il traguardo dei 100 anni. Il nuovo capitolo riparte nel 2019 con una forte connotazione green, infatti la prima vettura ad essere lanciata è 100% elettrica. Il ritorno MG sul mercato parte infatti dal nord Europa (Olanda e Belgio), dove la sensibilità verso le auto elettrificate è maggiore.

Prosegue lo sviluppo di prodotti studiati per il mercato Europeo e l’espansione raggiunge anche l’Italia dove dal marzo del 2021 stabilisce a Milano la sede della national sales company.

L’Italia rappresenta il primo mercato per il brand, dopo il Regno Unito.In soli tre anni raggiunge il 2% di quota sul mercato italiano, con un circolante di 40mila auto.

Le previsioni per il 2024 sono di consegnare nei 12 mesi oltre 40mila unità e arrivare al 3% di quota. Il lancio della nuova citycar MG3 Hybrid+ darà un contributo importante. Le auto MG sono distribuite attraverso una rete capillare di oltre 60 concessionari, 120 punti di vendita e assistenza. Entro l’anno verrà aperto sul territorio italiano il primo centro ricambi locale, per garantire ai clienti una maggiore velocità nell’approntamento delle vetture in manutenzione. Il percorso di acquisto del cliente è reso facile da una proposta commerciale lineare, ogni modello è disponibile in tre versioni il cui livello di dotazione è già molto ricco e completo fin dalla versione di ingresso, la Standard. In particolare MG presta molta attenzione a standard qualitativi elevati, alla cura dell’assemblaggio, elementi che consentono all’azienda di offrire 7 anni o 150mila km di garanzia.

Nessun compromesso sulla sicurezza, Andrea Bartolomeo, Vide President e Country Manager SAIC Motor Italy: "Non si fanno sconti su questo. Abbiamo standard severi. Le nostre vetture hanno una dotazione di sicurezza molto completa fin dalle versioni d’ingresso in cui è presente MG Pilot, una console che racchiude un pacchetto molto completo di ADAS, i più avanzati sistemi di ausilio alla guida per offrire un’esperienza di viaggio sicura e confortevole". La gamma oggi è formata da 6 modelli (Marvel R, HS/EHS, ZS, MG4, MG5, MG3), 3 carrozzerie (SUV, SW, Hatchback), 4 propulsioni (termica a benzina, Plug-in hybrid, Hybrid+, EV).