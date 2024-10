Electric e Aceman. I due nuovi gioielli. John Cooper Works

Sprint a elettroni, Mini mette sul piatto due modelli sportivi, marchiati JCW, elettrici. Si tratta di John Cooper Works Electric a tre porte e di John Cooper Works Aceman. Coppia dinamica, spinta da un propulsore che eroga 258 cavalli e una coppia di 350 Nm. Che su strada si traduce in una accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi per la tre porte lunga 3,86 metri e in 6,4 secondi sulla Aceman a 5 porte, più grande con i suoi 4,07 metri. La velocità massima è di 200 km/h, inusuale – Alfa Romeo Junior Veloce a parte – per vetture a zero emissioni di queste dimensioni.

Stefan Richmann, capo del Marchio, ha dichiarato: "Con i nuovi modelli elettrici portiamo le leggendarie prestazioni e la dinamica di guida di Mini in un’era completamente nuova. Stiamo combinando la tradizione e il carattere del marchio MINI con la tecnologia più avanzata per creare un’esperienza di guida unica". Per una spinta super c’è il pulsante boost sul volante. Premendolo arriva subito la potenza elettrica supplementare di 20 kW è disponibile per le manovre di sorpasso.

Caratterizza le due elettriche il potente impianto frenante in Chili Red con logo JCW bianco a contrasto con quello rosso, bianco e nero ricorda la bandiera a scacchi degli sport motoristici e adorna la griglia anteriore ottagonale in nero lucido. Gli interni riprendono lo schema di colori specifico della JCW.