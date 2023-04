Unicomm premia i figli dei collaboratori con 80 borse di studio

ANCHE nel 2023 Unicomm ha deciso di portare avanti una delle attività più importanti ed apprezzate nell’ambito della vita aziendale: si tratta della scelta di premiare i figli dei collaboratori del Gruppo che si siano distinti per il merito scolastico e universitario nel corso dell’anno. È la quinta edizione dell’iniziativa, che non si è interrotta nemmeno nel periodo della pandemia, quando la cerimonia si è tenuta online. "Ormai si tratta di un’iniziativa che è diventata parte della vita stessa dell’azienda – spiegano i titolari del Gruppo Marcello e Mario Cestaro – L’anno scorso siamo finalmente tornati a farla in presenza e siamo contenti che anche quest’anno ci siamo potuti ritrovare all’interno della nostra sede di Dueville: diciamo sempre che Unicomm, anche se è cresciuta tanto negli ultimi decenni, è rimasta un’azienda di carattere familiare. Per noi è un grande pregio, perché vuole dire che da noi si guarda prima di tutto ai valori umani e alla qualità delle persone: non è facile mantenere queste peculiarità nel momento in cui cambiano le dimensioni dell’impresa, ma è uno degli obiettivi più ambiziosi che ci siamo dati. L’iniziativa delle borse di studio ha anche questo senso: da un lato investiamo sui nostri collaboratori, perché premiando le loro figlie e i loro figli diamo un senso anche ai sacrifici che tanti di loro hanno fatto per farli studiare, dall’altro diamo un messaggio forte alle giovani generazioni, perché è fondamentale che acquisiscano competenze e che comprendano il valore dello studio".

La cerimonia si è tenuta mercoledì 29 marzo (nella foto in basso), presso la sede centrale dell’azienda a Dueville (Vi), alla presenza dei fratelli Marcello e Mario Cestaro e del direttore commerciale Giancarlo Paola. Le borse di studio fanno riferimento all’anno scolasticoaccademico 20212022 e sono destinate ai neodiplomati di scuola secondaria di secondo grado e ai neolaureati triennali, magistrali o a ciclo unico. "Anche quest’anno le ragazze e i ragazzi premiati sono stati 80, provenienti da tutte e sette le regioni in cui l’azienda opera – prosegue il direttore commerciale Giancarlo Paola – Ma per noi questi 80 giovani sono un simbolo, perché dando loro questo riconoscimento in realtà lo vogliamo assegnare a tutti i giovani che si impegnano e che investono sul loro futuro. Nel nostro Paese spesso la meritocrazia viene dimenticata e per chi ha meno mezzi è più difficile fare carriera: noi invece pensiamo che vadano date a tutti le stesse possibilità, perché il nostro Paese ha bisogno di tutte le migliori energie".