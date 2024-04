E-work cerca 600 persone da assumere nel settore Ho.re.ca

UN PIANO di assunzioni per seicento persone è stato avviato da E-work. Il progetto, per la stagione 2024 è riferito alla ricerca di figure del settore Ho.re.ca. per conto di importanti strutture turistiche dell’hôtellerie di Lusso e per grandi eventi. Si ricerca personale food & beverage (banqueting supervisor, chef de rang, camerieri di sala, maitre, restaurant manager, commis di sala, addetti alle colazioni, barman, bartender); personale di cucina (commis di cucina, aiuto cuoco, chef de partie, sous chef) e housekeeping (facchini ai piani, cameriere ai piani, governanti e aiuto governanti, doorman e bellboy), oltre a figure come front office agent, night auditor, event sales. Una ricerca estesa volta a soddisfare le esigenze di personale qualificato in un momento di continua espansione del settore e del turismo: 200 figure verranno inserite in strutture Luxury ed eventi del Lazio, di cui 150 su Roma città e circa 50 in strutture del litorale e zone archeologiche, 100 a Milano, 180 nelle città d’arte, quali a titolo di esempio Firenze, Venezia e altrettante in resort tra Sardegna e Sicilia e strutture turistiche marine. Da aprile è attivo il reclutamento massivo di queste figure da parte delle filiali di e-work dedicate e al termine del processo di selezione, ai candidati risultati idonei, verrà proposto inserimento con contratto a tempo determinato, in alcuni casi con vitto e alloggio.

"ll settore Ho.re.ca. continua il suo trend positivo – dichiara Alessia Anteri (nella foto a sinistra), Area Manager di e-work – Si stima una crescita dell’occupazione a partire da marzo del 7% rispetto ai dati pre-pandemia a Roma, ma in generale il dato riflette il trend del turismo in Italia. Nonostante la prospettiva positiva, si riscontra ancora una difficoltà oggettiva per il settore a reperire personale qualificato, fondamentale, per soddisfare le esigenze dell’hôtellerie di lusso. L’impegno di e-work è pertanto concentrato nel soddisfacimento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oggi particolarmente complesso, con la selezione continua di profili, la somministrazione di corsi di formazione a supporto dei candidati e con una consulenza personalizzata ai clienti per favorire la reciproca soddisfazione delle aspettative".

E-work, che ha al suo interno una divisione specializzata Ho.re.ca., affianca i candidati nella valorizzazione delle esperienze e competenze e supporta le strutture con carenze di risorse professionalmente adeguate, nell’ottica di creare il giusto match tra domanda e offerta. Per i candidati che intendono approfondire le 600 posizioni aperte in ambito Ho.re.ca. per il segmento Luxury Hotels ed eventi e intendono partecipare alla selezione nazionale, il riferimento è il portale e-work. E’ possibile inoltre inviare il proprio CV alla mail: [email protected], oppure [email protected] per essere contattati per un colloquio conoscitivo e conoscere tutte le opportunità offerte. Le offerte di lavoro si intendono rivolte all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy - Regolamento (UE) 2016/679 - all’indirizzo web: www.e-workspa.it.

Vittorio Bellagamba