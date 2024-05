Leolandia recluta operatori per l’estate

LEOLANDIA, il primo parco a tema della Lombardia, specializzato nell’accoglienza delle famiglie con bambini, ha avviato un importante programma di assunzione di personale in vista della stagione estiva. La ricerca coinvolge tra 50 e 100 operatrici e operatori: tra le posizioni più richieste, assistenza alle attrazioni, addetti alla ristorazione e alla caffetteria, accoglienza dei visitatori e personale per i punti vendita. I colloqui sono già aperti e per candidarsi è sufficiente consultare le offerte disponibili cliccando il link "lavora con noi" del sito del parco: per alcune mansioni, in particolare per le attività di ristorazione, costituisce titolo preferenziale il diploma alberghiero o esperienza pregressa nel settore. La maggior parte delle posizioni, tuttavia, è aperta anche a chi non ha esperienza, quindi ai giovani alla loro prima occupazione ma, più in generale, anche a tutti coloro che hanno attitudine a lavorare con il sorriso e a contatto con il pubblico e che desiderano mettersi alla prova in un ambiente decisamente inusuale e stimolante, come un parco divertimenti. Per tutte le posizioni aperte e per candidarsi online: https://leolandia.altamiraweb.com/.

Immerso in una grande zona verde a 30 minuti da Milano, Leolandia è il parco a tema più amato dai bambini in Italia. Con 8 aree tematiche e oltre 50 attrazioni adatte a tutte le età, Leolandia è un mondo fantastico che esiste davvero, la meta ideale per trascorrere momenti di divertimento in famiglia. I piccoli potranno incontrare dal vivo i Superpigiamini nella PJ Masks City, scoprire la Foresta di Masha e Orso e giocare nei luoghi più iconici del cartone animato, e ancora assistere all’esclusivo mini-live show con Bing e Flop, divertirsi con i personaggi della serie animata di successo mondiale Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir, e fare il giro del parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas.

A far vivere grandi emozioni, gli originali spettacoli con ballerini e acrobati internazionali, coinvolgenti animazioni itineranti, tante giostre, playground e attrazioni acquatiche dove rinfrescarsi nelle calde giornate estive. Per gli amanti delle scoperte si possono visitare la Fattoria degli Animali e la storica Minitalia, per un viaggio sulla nostra penisola tra 160 monumenti in miniatura perfettamente riprodotti.

