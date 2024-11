La startup Madeinadd apre dieci posizioni

MADEINADD, tech company nata come progetto di sistema per supportare l’industria manifatturiera nella transizione verso la produzione additiva nell’ambito dell’attività del Fondo Boost Innovation, prosegue nel suo percorso di crescita e assume altre 10 persone. Operativa a pieno regime da gennaio 2024, a soli pochi mesi dal suo ingresso sul mercato, Madeinadd ha già un team di 20 persone con elevata seniority ed esperienza e si appresta ora ad aprire la ricerca per altre 10 posizioni dedicate a persone interessate a disegnare il futuro della strategica industria manifatturiera in Italia, colmando il ’manufacturing divide’ esistente e partecipando alla competitività del Paese.

In particolare, tra le figure ricercate quella di technical project manager per la gestione di progetti complessi per applicazioni industriali con forte connotazione tecnologica, application engineer, per aiutare i clienti ad orientarsi sulla soluzione di stampa più opportuna rispetto alle esigenze di funzionalità, senior customer development specialist, per supportare i clienti più complessi con un’ottica di lungo termine, marketing manager, per rinforzare il team che segue i canali digitali, ed eco-system manager, per ampliare e gestire al meglio la supply chain.

"Avere un team di talenti motivati e convinti del nostro progetto rappresenta un fattore decisivo nel nostro percorso di crescita – commenta Gerardo Di Filippo (nella foto a destra), ceo e co-founder di Madeinadd –. Per questo la selezione di nuove persone è un’attività estremamente strategica, a maggior ragione alla luce dell’accelerazione di cui necessitano le nostre imprese, dalle Pmi alle più strutturate, nel percorso di innovazione e digitalizzazione supportato anche dal decreto per la Transizione 5.0".

Proprio con l’obiettivo di selezionare i migliori talenti Madeinadd cerca sia su Torino, dove ha sede l’azienda, sia sul territorio nazionale attraverso un contratto ibrido con la possibilità di lavorare da remoto. Gli interessati possono candidarsi direttamente su LinkedIn (cercando Madeinadd) oppure scrivendo all’indirizzo email [email protected].

Fruzsina Szikszai