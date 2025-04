Più soldi e opportunità. I vantaggi dei laureati Stem

GUADAGNANO di più, hanno più opportunità di lavoro e danno un contributo importante alla crescita del Pil. È l’identikit dei laureati nelle discipline Stem (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) tracciato dalla ricerca realizzata da Telling Insights in collaborazione con Amazon e Generación Code. Dallo studio, presentato a Firenze durante Didacta Italia – la fiera annuale sulla formazione e l’innovazione nel mondo della scuola – emerge che i laureati e le laureate in ambito Stem beneficiano di un salario netto più alto e maggiori opportunità d‘impiego di chi ha intrapreso un percorso di studi non-Stem: il salario netto di coloro che svolgono professioni in ambito tecnico-scientifico, è infatti superiore del 14% rispetto a quello di lavoratori attivi in altri ambiti.

Non solo, la ricerca ha anche mostrato che il tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea in materie Stem è del 91%, mentre per i laureati e le laureate in ambito non-Stem si attesta all‘87%. L’analisi dimostra che le attività professionali legate all‘ambito Stem trainano la crescita economica in Italia. È il settore che, insieme all‘edilizia, ha contribuito maggiormente alla crescita del Pil negli ultimi cinque anni, con una media di 0,36 punti percentuali. Questi dati confermano come i percorsi di studio Stem rappresentino una straordinaria opportunità, non solo per la crescita del singolo ma anche per quella del Paese.

Nonostante dal 2015 al 2023 si sia registrato un aumento del 9% di studentesse laureate in ambito Stem, questa crescita risulta ancora non sufficiente per raggiungere la percentuale dei laureati uomini: nel 2023 le donne rappresentano infatti il 41% dei laureati in ambito Stem a fronte di un 59% di laureati uomini. Un gender gap che il colosso Usa dell’e-commerce contrasta dal 2018 tramite il programma “Amazon Women in Innovation“, giunto quest’anno alla settima edizione, che ha già supportato 26 studentesse meritevoli. L’iniziativa vede anche quest’anno il coinvolgimento di sette studentesse che stanno seguendo un percorso di studi in ambito scientifico-tecnologico in altrettante università italiane. Le vincitrici beneficeranno di un finanziamento di 6.000 euro all’anno per 3 anni e di un percorso di mentorship con una manager Amazon.

Con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità all’apprendimento delle discipline Stem e in stretta sinergia con istituzioni, docenti e dirigenti scolastici, Amazon si impegna a sviluppare programmi, iniziative e corsi che rispondono in modo concreto alle reali esigenze formative delle nuove generazioni, contribuendo così non solo allo sviluppo professionale dei giovani talenti, ma anche alla crescita e alla competitività del Paese.

"Attraverso i programmi di formazione e le borse di studio realizzati in sinergia con partner, istituzioni ed esperti nell‘ambito dell‘istruzione – afferma Rita Malavasi (nella foto), responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it – vogliamo contribuire in maniera attiva e concreta alla formazione di studenti e studentesse, fornendo loro strumenti che possano supportarli nell‘affrontare le sfide del futuro".