Compri rivoluziona l’ufficio Acquisti attraverso l’IA

AL VIA COMPRI, l’innovativa startup che – attraverso l’Intelligenza Artificiale – rivoluziona ed efficienta il processo degli acquisti delle aziende. Fondata da Edoardo Arbizzi e Edoardo Gava (nella foto in basso), con precedenti esperienze nel settore sviluppate in primarie società di consulenza internazionali e in importanti fondi di investimento, Compri nasce con l’obiettivo di offrire alle aziende, manifatturiere e non solo, una soluzione innovativa, potenziata dall’IA, che ottimizza e automatizza l’intero processo di Procurement. La piattaforma proprietaria consente alle imprese di migliorare l’efficienza operativa, ridurre fino al 50% i tempi di gestione degli acquisti dedicati ad attività operative/manuali e ottenere un risparmio annuale fino al 10% delle spese, con un impatto positivo sulla marginalità.

Contestualmente al lancio operativo della soluzione, la società ha chiuso un primo aumento di capitale di 1,6 milioni che ha come obiettivo la valorizzazione e il rafforzamento della piattaforma e la crescita della società in un mercato europeo dalle grandi opportunità. Le soluzioni di Compri si rivolgono, infatti, a un bacino potenziale di oltre 70.000 aziende in Europa – 15mila solo in Italia – e 4 trilioni di spese aziendali ottimizzabili. Le imprese target di Compri, con ricavi tra i 10 milioni e il miliardo, operano in settori complessi e sono tradizionalmente poco digitalizzate, con supply chain articolate e regolamentate, che presentano quindi ampi spazi di efficientamento.

La digitalizzazione del processo di acquisto rappresenta una concreta opportunità di efficientamento per imprese manifatturiere e industriali, con un impatto diretto sulla loro competitività, soprattutto nell’attuale contesto di mercato che – dopo il Covid, le tensioni geopolitiche, lo shock inflattivo, l’aumento dei dazi, delle materie prime e delle risorse energetiche – ne ha penalizzato duramente le marginalità. Il rinnovato scenario economico e la sempre maggiore complessità normativa, unite all’avanzamento dell’innovazione tecnologica, ha quindi reso il Procurement un’area sempre più centrale e strategica per le imprese.

