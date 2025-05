Mutti assume per la campagna del pomodoro

AL VIA il programma di assunzioni di collaboratori stagionali alla Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro. 1.300 saranno le assunzioni previste per la campagna di trasformazione del pomodoro 2025. In provincia di Parma, a Montechiarugolo e a Collecchio, saranno impiegati rispettivamente 500 e 400 lavoratori, mentre a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, 400. Le figure ricercate saranno impegnate nelle attività produttive previste all’interno dei tre stabilimenti del Gruppo da luglio a settembre, nel periodo dell’anno più significativo: nell’arco dei mesi estivi, infatti, l’azienda trasforma tutta la materia prima proveniente dalle oltre 800 famiglie di agricoltori con cui collabora, lavorando il pomodoro colto nel pieno della sua maturazione.

Come ogni anno, oltre agli operatori generici, tra le posizioni per cui si ricercano lavoratori ci sono ruoli specializzati come l’analista addetto al controllo qualità e l’addetto alle campionature, oltre che periti meccanici ed elettrici. Il periodo della campagna del pomodoro è per l’azienda un fondamentale osservatorio di sperimentazione per tutte le figure professionali tecniche: negli anni, i diplomati di istituti tecnici industriali e professionali, oltre che i giovani laureati in discipline scientifiche, hanno trovato in Mutti un’azienda sempre maggiormente interessata a investire sui giovani talenti.

Con un’età media di 29 anni e oltre il 70% di lavoratori di età inferiore ai 35 anni, tra gli assunti a Montechiarugolo e Collecchio, Mutti rimane un’azienda particolarmente attrattiva nei confronti dei giovani, che trovano più di un lavoro estivo: un’opportunità per acquisire competenze necessarie per il mercato e per l’azienda stessa. A conferma di questo, ben il 44% dei dipendenti Mutti, ad oggi, ha iniziato il proprio percorso professionale in azienda proprio partendo come stagionale.

"Offriamo contratti a tutele piene: Non c’è alcuna differenza tra i colleghi che si uniscono a noi in estate e quelli con cui condividiamo tutti i dodici mesi dell’anno" commenta Federico Luddi (nella foto a sinistra), HR director di Mutti. Le candidature sono già aperte, i requisiti necessari per candidarsi sono maggiore età, disponibilità a lavorare dal 1° luglio al 10 ottobre e su turni, compresi festivi e notturni, disponibilità di auto. Mutti darà priorità a coloro che hanno già collaborato con l’azienda in occasione delle precedenti campagne. Per candidarsi: https://mutti-parma.com/it/lavora-con-noi/lavoro-stagionale-trasformazione-del-pomodoro/