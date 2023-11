Apple, arrivano i nuovi MacBook Pro con chip M3, caratteristiche e prezzo

Roma, 5 novembre 2023 – Gli amanti dei prodotti Apple hanno buoni motivi per essere felici. Nei giorni scorsi sono infatti stati dati alla luce i nuovi MacBook pro, si tratta di una nuova linea dotata di chip M3: M3, M3 Pro e M3 Max, che si ripromettono di migliorare ulteriormente le prestazioni dei MacBook Pro e aumentarne le capacità.

Le novità

Più veloci e anche più performanti, i nuovi MacBook Pro sono stati presentati il 31 ottobre e già si sono imposti come la novità assoluta sul mercato. Dotati dei nuovi chip M3 i MacBook pro si ripromettono di essere l’ideale non solo per chi li utilizza tutti i giorni, ma anche per chi utilizza app professionali o è molto esigente in fatto di giochi. Il MacBook pro da 14 pollici con chip M3 è disponibile a partire da 2049 euro, disponibile anche nel colore nero siderale, una speciale finitura in alluminio scuro. Tutti i modelli di MacBook Pro hanno un brillante display Liquid Retina XDR con contenuti SDR il 20% più luminosi, una videocamera a 1080p, un sistema audio a sei altoparlanti per un suono avvolgente, un’ampia gamma di opzioni di connettività e garantiscono un’autonomia fino a 22 ore.

I chip M3

L’introduzione dei chip M3 rappresenta l’ennesima innovazione che la Apple ha introdotto nei suoi IMac. Si tratta di tre tipi di chip M3, M3 pro e M3 max e rappresentano i primi chip per computer creati utilizzando la tecnologia a 3 nanometri all’avanguardia nel settore, che la stessa Apple ha definito “il più grande passo avanti in termini di architettura grafica per i chip Apple”. La GPU, stando a quanto spiega Apple, è capace di utilizzare unicamente la memoria necessaria per il tipo di attività o app che si sta utilizzando, in questo modo l’utilizzo della Gpu risulta ottimizzata per le app e i giochi complessi.

Lo studio degli analisti

Nonostante i prodotti Apple siano sempre molto appetibili e abbiano conquistato una larga fetta del mercato legato alla tecnologia, Josh Gilbert, market analyst di eToro sottolinea come anche se Apple "ha battuto le stime sugli utili, i ricavi sono diminuiti rispetto all'anno precedente per il quarto trimestre consecutivo. Si tratta di un rallentamento senza precedenti per la più grande azienda del mondo e gli investitori di Apple non sono abituati ai rallentamenti. Il dato arriva mentre l'azienda assiste a un forte calo delle vendite di Mac, scese del 34%, mentre la domanda in Cina rimane fiacca. Non solo i consumatori cinesi non spendono al ritmo che Apple vorrebbe, ma la concorrenza di Huawei – che ha recentemente lanciato il nuovo telefono di grande successo 'Mate' – sta smorzando l'appetito per l'iPhone". Per Gilbert questo calo è però momentaneo: "Non aspettatevi che questa tendenza duri a lungo – conclude il market analyst di eToro –. L'importante è che la potenza tecnologica stia ottenendo risultati nei suoi due segmenti chiave: iPhone e servizi, che la guideranno in questo periodo di crisi. Nel dettaglio, l'iPhone continua a dare risultati, rappresentando più della metà del fatturato di Apple, mentre i ricavi dei servizi hanno registrato una crescita del 16%".