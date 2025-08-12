Le scelte alternative: "Cammini e città d’arte. Non c’è più solo il mare"

"I dati sono ancora parziali, ma se confermati dimostrano sicuramente una crisi del turismo balneare da stabilimento". A dirlo è il professore Michele Costabile (foto), ordinario di marketing all’università Luiss di Roma e direttore del Centro di Ricerca Luiss X.ITE.

Si parla per il momento di una contrazione anche del 20% delle presenze negli stabilimenti, come mai?

"Non c’è dubbio che ad incidere sia il calo del potere di acquisto, ma anche la percezione che i costi siano non congrui ai servizi offerti. Molte famiglie optano per la spiaggia libera, e qui sarebbe interessante vedere le percentuali di occupazione delle stesse. Il budget allocabile delle famiglie viene spostato su un turismo diverso, il che non è per forza un male".

Ciò riguarda soprattutto le famiglie con figli, giusto?

"Esatto, perché una coppia senza figli può puntare a forme di divertimento diverse, non è costretta a orari e offerte specifiche, può anche prenotare all’ultimo, è insomma più libera di decidere. Una famiglia, ad esempio, se va in hotel, rispetto al passato paga per i figli di 14 anni le tariffe da adulto, e anche le camere possono essere occupate da meno persone, per cui magari deve prenotarne due".

In che modo si difende il turista da questi aumenti, che a volte appaiono ingiustificati?

"Razionalizzando. Punta a intensificare la vacanza, a goderla al massimo in pochi giorni, magari nel weekend o durante un ponte. Oppure ancora evita i periodi di alta stagione".

C’è poi il tema di un turismo che cambia, si evolve, si adegua.

"Infatti a livello generale non c’è un calo degli arrivi in Italia di turisti stranieri, o di occupazione delle camere, fermo restando quanto detto, cioè che non abbiamo ancora i dati definitivi. Però molti scelgono i cammini, o le escursioni in bici, o visitano le città d’arte. Spesso in questo gioca un ruolo importante il piacere di vivere una vacanza alternativa, di scoprire luoghi che non sono vittime del fenomeno dell’overtourism, o che danno la possibilità, a prezzi più contenuti, di godere di una pausa nella natura".

Se la tendenza verrà confermata anche per la seconda metà dell’estate, siamo comunque di fronte a un cambio culturale delle vacanze degli italiani?

"Sarebbe un chiaro segnale che gli operatori dovrebbero offrire qualcosa di diverso, di personalizzato. Se offri un servizio di qualità, se personalizzi e vieni incontro alle diverse esigenze, il turista sarà più disposto a investire il proprio budget. L’Italia è una sorta di ‘parco giochi culturale’. Viviamo e vivremo sempre anche di turismo, e se uno straniero o un italiano lo fa anche solo per pochi giorni, ben venga".

Come vede l’impasse del settore, fra utenti che lamentano i prezzi eccessivi e i titolari degli stabilimenti che si lamentano delle poche presenze? Pensa che lo Stato debba in qualche modo intervenire?

"Io penso sia giusto che sia il mercato a trovare un equilibro fra domanda e offerta. Se costa troppo un servizio, semplicemente i consumatori si muoveranno verso un’alternativa. Lo Stato non deve regolamentare le tariffe di un hotel o di uno stabilimento, ma vigilare affinché ci siano trasparenza e rispetto delle regole. Capita di prenotare un hotel che non vale le stelle che ha, e su questo occorre fare maggiore attenzione".