Samir Hulileh, un uomo d’affari per governare Gaza. Chi è il suo controverso sponsor e l’obiettivo ricostruzione

Roma, 12 agosto 2025 - È un imprenditore palestinese di nome Samir Hulileh, secondo quanto ricostruisce il sito di news israeliano Ynet, l'uomo che potrebbe diventare il futuro governatore della Striscia di Gaza per una fase di transizione dopo la fine della guerra. Il tutto sotto l'egida della Lega Araba e con il parere favorevole di Israele e Stati Uniti, scrive il media di Tel Aviv citando fonti a conoscenza del dossier e documenti presentati al Dipartimento di Giustizia americano. L'operazione avrebbe avuto uno slancio nelle ultime settimane anche grazie ai contatti che l'uomo d'affari palestinese ha mantenuto in Egitto.

Al momento l'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) ha smentito che sia stato raggiunto un accordo sui nomi per il futuro e anche lo stesso Hulileh si è mostrato cauto.

L'imprenditore palestinese Samir Hulileh, 68 anni (Facebook)

Samir Hulileh, l'uomo d'affari con un passato nell'Anp

Ma chi è dunque Samir Hulileh? Residente a Ramallah, ma nato in Kuwait nel 1957, è un economista di formazione. Il suo curriculum include incarichi di alto livello nell'Anp (come segretario generale del governo e viceministro dell'Economia e del Commercio) e ruoli di primo piano nella più importante holding palestinese, Padico. È considerato vicino al miliardario palestinese-americano Bashar al-Masri, noto per i suoi legami con l'amministrazione Trump.

Come detto, per il momento l'imprenditore ha preferito tenuto un atteggiamento cauto. Ha spiegato di immaginarsi come "project manager" per la ricostruzione di Gaza, con l'obiettivo di portare "dai 600 ai 1.000 camion di aiuti umanitari al giorno" e di aprire da quattro a cinque valichi commerciali senza restrizioni. Anche la legge e l'ordine dovrebbero essere ripristinati, con un'autorità a Gaza "né dell'Anp né di Hamas", ma rispettata dai residenti. Il territorio, ha sottolineato Hulileh, non può rimanere inondato di armi provenienti da 'resti di Hamas o della Jihad Islamica'".

Hulileh stima che la ricostruzione richieda 53 miliardi di dollari di investimenti, con gli Stati del Golfo pronti a contribuire. Ma nella sua visione dovrebbero impegnarsi in modo significativo anche Usa e Ue.

Il controverso sponsor di Hulileh

A spingerlo per la carica di governatore c'è il controverso lobbista israelo-canadese Ben-Menashe: ex agente dell'intelligence israeliana, di origini iraniane, che sarebbe stato coinvolto nello scandalo Iran-Contra nei primi anni '80, salvo poi essere assolto al processo negli Usa. Lo stesso Ben-Menashe ha confermato il suo ruolo nell'operazione Hulileh, aggiungendo che il piano è in fase di sviluppo con alti funzionari statunitensi e prevede che la futura leadership di Gaza operi sotto l'egida della Lega Araba, in particolare di Egitto e Arabia Saudita.

La scelta di Hulileh potrebbe convincere anche il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, che non vuole l'Anp al governo della Striscia e ha invece immaginato l'ingresso di forze arabe. Nel piano di Ben-Menashe, infine, ci sarebbe anche lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale scoperti al largo di Gaza.