Zelensky scuote il vertice: “Non cederemo mai il Donbass”. Anchorage ospiterà Trump e Putin

Roma, 13 agosto 2025 – Mancano tre giorni all’incontro di Anchorage, in Alaska, fra il presidente americano, Donald Trump, e l’omologo russo, Vladimir Putin, e, almeno per quanto riguarda il capitolo Ucraina, è facile pensare che non sia risolutivo. Le posizioni delle parti chiamate in causa, direttamente o indirettamente, sono incompatibili. Ma i due leader hanno molti capitoli aperti, dove il conflitto fra Mosca e Kiev è solo uno e nemmeno il principale. Intanto, oggi la Ue si riunisce in un controvertice per far pervenire, almeno a parole, una posizione compatta. I leader europei e Zelensky terranno una prima video-call tra loro, seguita da una seconda chiamata che includerà Trump e Vance. Successivamente, se ne terrà una terza che probabilmente includerà Zelensky e i rappresentanti di una coalizione di Paesi che sostengono l’Ucraina, tra questi anche Regno Unito e Canada.

Volodymyr Zelensky

Giocatori di risiko

Molti commentatori americani sono stati franchi e hanno ammesso da giorni che quello fra Trump e Putin non è un incontro per discutere di una pace, giusta o meno, in Ucraina. Al contrario, il conflitto in corso è quasi un pretesto per incontrarsi e parlare di tutto il resto. Gli argomenti non mancano. Trump è intenzionato a strappare Putin all’influenza cinese e, per raggiungere questo obiettivo, è disposto a concedere quello a cui lo zar tiene di più: fare uscire la Russia dal suo isolamento e trattarla come se fosse ancora una grande potenza. Quelle del tycoon non sono solo lusinghe, ma vere e proprie spartizioni di territori. Dal Baltico al Caucaso, passando per la concessione al Cremlino di una presenza in Siria, guardando alla regione più strategica di tutte: l’Artico. Qui, Trump sa che la Russia ha un vantaggio competitivo inarrivabile. Da sola, controlla il 53% della costa artica totale. Se si conta che i ghiacci si stanno sciogliendo, sopra e sotto quelle acque potrebbero svilupparsi rotte commerciali o trovarsi giacimenti in grado di cambiare gli equilibri geopolitici dei prossimi decenni. L’incontro, secondo il Financial Times, è impari, perché lo zar può contare sulla fretta del tycoon per raggiungere un accordo e sulla sua ignoranza.

I paletti di Bruxelles

Oggi, intanto, i leader di 26 Paesi membri si riuniranno per strutturare una piattaforma comune, nella speranza di poter rappresentare almeno un contrappeso rispetto alle richieste russe, che Trump sembra disposto ad accogliere pur di chiudere il capitolo Ucraina. L’appello è sempre quello per una pace giusta, con l’implementazione di sanzioni se questa non dovesse venire raggiunta. Ma nemmeno in un provvedimento propedeutico Bruxelles riesce a raggiungere l’unanimità. L’Ungheria di Viktor Orban, ormai, praticamente l’avvocato d’ufficio della Russia, ha spiegato che sarebbe meglio organizzare un vertice fra Mosca e l’Ue.

L’avvertimento di Zelensky

Il leader ucraino, escluso da quello che sembra sempre più un incontro di interessi che un primo passo verso la pace, continua comunque a mettere in guardia l’amministrazione americana sui rischi derivanti dal dare troppa fiducia a Putin. Il numero uno di Kiev ha definito l’incontro sul suolo americano, quindi fuori dalla giurisdizione della Corte penale internazionale, una “vittoria per Vladimir Putin”. Zelensky ha poi escluso il ritiro delle truppe dalla regione del Donbass come parte di un accordo di pace con la Russia. Quindi ha precisato che, anche in presenza di un accordo, Putin non fermerà le sue mire e che l’invasione dell’Ucraina continuerà. Un’eventualità che la Casa Bianca non si è sentita di smentire.