I falsi indizi su Garlasco, un castello di carte che non cambia il finale

Milano, 13 agosto 2025 – Nelle ultime settimane, la difesa di Alberto Stasi e una fetta di opinione pubblica ha puntato tutto, o quasi, su un profilo: Ignoto 3. Quel profilo di Dna rinvenuto in bocca a Chiara Poggi e potenzialmente identificato come l’assassino o uno degli assassini. Ora che è emerso che si trattava solo di una contaminazione con un altro cadavere, la realtà si è schiantata contro la narrazione. Eppure, si torna a parlare di revisione come se fosse un tasto reset. Nonostante 2 ne siano già state rigettate. In tal senso, il codice di procedura penale è chiaro: serve una prova nuova o la dimostrazione che la condanna poggia su falsità in atti o in giudizio. Una contaminazione non è nessuna delle due cose. Non scalfisce una sentenza definitiva: semmai la blinda. Proprio come il Dna trovato sulla spazzatura, venduto come quello dell’assassino che avrebbe fatto colazione con Chiara, e invece appartenente alla vittima stessa e a Stasi.

L’uomo che la giustizia ha riconosciuto come il suo assassino. Con la nuova inchiesta, cavalcando la suggestione di Ignoto 3, c’è chi, rigorosamente fuori dagli uffici della Procura, è arrivato a parlare di più persone sulla scena del crimine. Come se il delitto fosse stato un banchetto a porte aperte. Ma la scena del crimine aveva già un marchio indelebile: un’unica impronta di scarpa compatibile con la dinamica dell’omicidio. Numero 42, come il piede di Stasi. Non il 44 di Andrea Sempio. Il peggio, però, non è stato solo l’ennesimo processo mediatico alle gemelle Cappa, massacrate senza criterio da una fetta dell’opinione pubblica. Il peggio è che nel mirino è finito persino un morto: Michele Bertani, amico d’infanzia di Sempio, suicida anni dopo il delitto di Garlasco.

Nessuna prova, nessuna testimonianza, nessuna traccia che lo leghi ai fatti. Nonostante ciò, c’è stato chi ha avuto il coraggio di insinuare che fosse lui Ignoto 3. È vero: ogni contatto lascia una traccia. Ma una traccia, senza verifica e senza contesto, è un proiettile a salve che ferisce comunque. E in questo caso ha colpito una famiglia già spezzata, costretta a seppellire il figlio due volte: nel cimitero e sotto una colata di fango mediatico. È bastato un verso dei Club Dogo e una foto al Santuario della Madonna della Bozzola per trasformare frammenti di una vita qualunque in una condanna morale senza appello. È vero, le contaminazioni non dovrebbero esistere in una scena del crimine. Ma chi ci lavora sa che accadono, e più spesso di quanto si ammetta. Sono però, di per sé, insufficienti a riscrivere la storia di un delitto come quello di Garlasco. È altrettanto vero che non si può contaminare la memoria di una vittima con illazioni, invenzioni e cacce alle streghe. Perché questo non è un campionato di Serie A da giocare fino al girone di ritorno: è la morte di una ragazza di ventisei anni, avvenuta esattamente diciotto anni fa. E sul sangue non si gioca.