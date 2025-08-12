Quando finisce il caldo? Anticiclone infaticabile ma c’è una (prima) data. Ferragosto tra afa e temporali lampo

Roma, 12 agosto 2025 – Che tempo farà a Ferragosto? La canicola di questi giorni sembra non lasciare spazio a risposte diverse da una: farà caldo. Dobbiamo però precisare. Se sull’Italia continuerà a dominare l’anticiclone africano, ebbene questo non impedirà delle incursioni di maltempo proprio durante la Festa dell’Assunta. Vediamo dove esiste un rischio temporali secondo le previsioni meteo aggiornate.

Per i prossimi giorni sono previsti temperature elevate a causa dell’alta pressione di matrice subtropicale che non molla la presa sullo Stivale, con il Sud sembra risparmiato dai picchi più roventi. Il ministero della Salute ha elencato le città dal bollino rosso (massimo rischio) che nella giornata di domani e giovedì saliranno a 16. Parliamo di valori massimi abbondantemente sopra i 35°C. Da Milano a Campobasso, con Firenze città più calda (domani 39°C).

Le piogge di Ferragosto

Venerdì 15 agosto l’afa persisterà con tempo soleggiato prevalente. Fanno eccezione Alpi e Prealpi, dove saranno possibili “temporali pomeridiani”, spiega iLMeteo, ma anche l’entroterra del Centro-Sud.

“Qualche cella potrebbe sconfinare fin sulle coste specie su basso Lazio e Calabria”, fa presente il meteorologo Mattia Gussoni. E “vista la tantissima energia potenziale in gioco dovuta al grande caldo degli ultimi giorni non sono da escludere locali grandinate”. Saranno i tipici temporali estivi, magari intensi ma brevi. L’acqua dunque non rovinerà la vacanza per l’intera giornata.

Conferma il quadro 3bMeteo: a proposito del rischio fenomeni sulle Alpi, viene indicata come maggiore probabilità, la regione occidentale. Nel Lazio piogge anche sul litorale. Precipitazioni pomeridiane attese anche su “Campania, Salento, rilievi isolani e sull'Appennino”. Le correnti instabili abbasseranno le temperature ma solo marginalmente.

Quando finirà invece il grande caldo? Anche per la prima parte della prossima settimana l’anticiclone africano non subirà scalfitture sostanziali. "Le condizioni si manterranno in prevalenza stabili, a parte la formazione di alcuni fenomeni pomeridiani in prossimità delle zone di montagna”, anticipa Lorenzo Badellino di 3bMeteo. Secondo gli attuali modelli matematici, il caldo e l’afa non entreranno in crisi se non nella terza decade del mese di agosto. 3bMeteo stima un “cambio di rotta” dal 20-21 agosto, “quando il flusso perturbato atlantico potrebbe di abbassarsi di latitudine, inviando fronti verso l'Europa centrale e il Nord Italia”. Si tratta naturalmente di una tendenza, precisa l’esperto, quindi da prendere “con tutte le cautele possibili”, vista la distanza temporale.